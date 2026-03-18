Η αποστολή της Μπέτις για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς των «16» του Europa League (19/3, 22:00).

Η Μπέτις ολοκλήρωσε την προτετοιμασία της για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο των «16» του Europa League. Το Τριφύλλι έχει προβάδισμα πρόκρισης χάρη στη νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο με 1-0, όμως η «αποστολή» της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ παραμένει απαιτητική.

Οι Ανδαλουσιάνοι ανακοίνωσαν την αποστολή που θα έχει στη διάθεση του ο Μανουέλ Πελεγκρίνι. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τόσο ο αδελφός του Νόρντιν Άμραμπατ, Σοφιάν, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, όσο και ο Νάταν. Ο Βραζιλιάνος στόπερ είχε ενοχλήσεις από τον κυριακάτικο αγώνα με τη Θέλτα και μέχρι την Τρίτη (17/3) προπονούταν ατομικά, όμως ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα την παραμονή του ματς.

Εκτός αποστολής αναμενόμενα είναι οι Ίσκο, Λο Σέλσο και ο Ντιέγκο Γιορέντε, ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο ματς των δυο ομάδων, στη φάση του πέναλτι στον Σφιντέρσκι.

Η αποστολή της Μπέτις

Βάγιες, Μπεγερίν, Νάταν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Αμπντέ, Μπακαμπού, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Αντριάν, Άμραμπατ, Φιδάλγο, Βίκτορ Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Μαρκ Ρόκα, Χούνιορ Φίρπο, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, Πάου Λόπεθ, Άνχελ Ορτίθ.