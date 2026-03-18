Πελεγκρίνι: «Είχαμε υπερβολική αυτοπεποίθηση, ο Παναθηναϊκός έχει αμυντική δύναμη»

Ο προπονητής της Μπέτις, Μάνουελ Πελεγκρίνι, επαίνεσε τον Παναθηναϊκό για τη νίκη του στον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ, αλλά παρέμεινε αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Η Μπέτις υποδέχται αύριο (19/03, 22:00) στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τη φάση των «16» του Europa League, με σκοπό να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 του πρώτου ματς στην Αθήνα και να «σφραγίσει» το εισιτήριο της, για τα προημιτελικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «βερδιμπλάνκος», Μάνουελ Πελεγκρίνι, στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης στο ΟΑΚΑ, ενώ παράλληλα επαίνεσε τον Παναθηναϊκό για την άψογη αμυντική του λειτουργεία και την ικανότητα του στις αντεπιθέσεις.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς στην Ανδαλουσία, ενώ δεν μπόρεσε να μην αναφερθεί και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στην απόφαση της CAF να αφαιρέσει τον τίτλο από την Σενεγάλη για χάρη του Μαρόκο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Χιλιανός τεχνικός

Για τις επιστροφές, αλλά και τις απουσίες παικτών

«Οι Νάταν και Αμραμπάτ είναι στην αποστολή επειδή είναι σε θέση να αγωνιστούν. Θα δούμε όμως πόσα λεπτά θα αγωνιστούν. Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν συμπεριλαμβάνεται επειδή μπορούμε να έχουμε μόνο 23 παίκτες».

Για το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ

«Ήταν ένας περίεργος αγώνας. Είχαμε 70% κατοχή, είχαμε ευκαιρίες, αλλά ίσως η υπερβολική αυτοπεποίθηση μείωσε τη δημιουργικότητά μας. Αμύνονται πολύ καλά, οπότε θα πρέπει να κερδίσουμε την μπάλα πίσω με μεγάλη ένταση και να είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να κερδίσουμε παίζοντας το παιχνίδι μας. Έχουν αυτή την αμυντική δύναμη, αντεπιτίθενται καλά και θα τα δώσουν όλα για τη νίκη».

Για τον τίτλο του φαβορί και την «υποχρέωση» να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό

«Θα ήταν πολύ σημαντικό να προκριθούμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο και έχουμε 90 λεπτά για να το κάνουμε. Δεν πρέπει να βλέπουμε κανέναν αντίπαλο στην Ευρώπη σαν να είναι κατώτερος. Είναι ένας αγώνας εναντίον μιας ομάδας που έχει συνηθίσει να παίζει σε διεθνή τουρνουά. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Υποχρέωση; Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες που μπορεί κανείς να έχει».

Για την κατάσταση που επικρατέι με τους οπαδούς

«Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Ξέρουμε πόσο παθιασμένοι είναι οι οπαδοί της Μπέτις, αλλά όσο πιο ενωμένοι και υποστηρικτικοί είμαστε για όλα τα 90 λεπτά, τόσο το καλύτερο για την αυτοπεποίθηση της ομάδας μας. Θεωρώ περίεργη αυτή την ένταση, δεδομένης της θέσης μας στην Ευρώπη και τη La Liga. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες στον αγώνα με τη Θέλτα, αλλά στο τέλος, μας χειροκρότησαν και βελτιωθήκαμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι λάθος αν οι οπαδοί δεν μας υποστηρίζουν κατά καιρούς».

Για το σχέδιο απέναντι στην άμυνα των πέντε παικτών

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει να δούμε πόσες ευκαιρίες θα δημιουργήσουμε, αν θα τις μετατρέψουμε σε γκολ ή όχι. Χρειαζόμαστε τη δημιουργικότητα, την υπομονή και την αποτελεσματικότητα για να τα σπάσουμε όλα αυτά».

Για τον Αμραμπάτ

«Καθώς προπονείται περισσότερο, έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει χρόνο συμμετοχής. Εναντίον της Θέλτα, δεν τον χρειαζόμασταν. Θα δούμε αύριο αν θα μπορεί να συμμετάσχει ή όχι. Θα εξαρτηθεί από το σκορ.

Για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

«Σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσεις ένα κύπελλο. Δεν γνωρίζω τους λόγους, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Ο συνήθης τρόπος είναι να κερδίζεις τίτλους στο γήπεδο».

Για την διαφαινόμενη αποτυχία σε περίπτωση αποκλεισμού

«Προσεγγίζω την αναμέτρηση με μεγάλη ψυχραιμία, αν και η πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League θα ήταν ένα ιστορικό επίτευγμα για τον σύλλογο. Αυτή η σεζόν είναι παρόμοια με τις προηγούμενες. Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες στιγμές, αλλά έχουμε μια αφοσιωμένη ομάδα και μια βάση οπαδών ενωμένη δίπλα μας για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο».

«Θα ήταν μια μεγάλη ήττα να αποκλειστούμε εντός έδρας μπροστά στους οπαδούς μας. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να πετύχουμε τον στόχο μας και να βγούμε στην Ευρώπη και την επόμενη χρονιά, τερματίζοντας πέμπτοι στο πρωτάθλημα, μία θέση που μπορεί να μας οδηγήσει στο Champions League. Θα παλέψουμε και γι' αυτό».