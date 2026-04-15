Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Μελέρ είχε δεχθεί επίθεση σε αγώνα τουρκικού πρωταθλήματος
Τον Τούρκο Χαλίλ Ομούτ Μελέρ όρισε η ΕΠΟ έτσι ώστε να διευθύνει το ντέρμπι «αιωνίων» στην 2η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague, το βράδυ της Κυριακής (19/4, 21:00).
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δώσουν την τελευταία τους μάχη στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, αφού από τη νέα σεζόν οι «πράσινοι» θα μετακομίσουν στο ΟΑΚΑ, πριν μπουν στο νέο τους... σπίτι στο Βοτανικό. Και όλοι εύχονται το ντέρμπι να ολοκληρωθεί ομαλά.
Άλλωστε, υπάρχει ένας παραπάνω λόγος ανησυχίας, και είναι ο ίδιος ο Τούρκος ρέφερι. Πίσω στον Δεκέμβριο του 2023, ο Μελέρ ήταν ο «άρχων» του αγώνα ανάμεσα σε Ανκαραγκουτσού και Ρίζεσπορ. Μετά το τριπλό σφύριγμα της λήξης, ο ίδιος δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο των γηπεδούχων, που του έριξε γροθιά στο πρόσωπο και τον έριξε στο χορτάρι.
Στη συνέχεια μάλιστα δέχθηκε κι άλλα χτυπήματα από ανθρώπους που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, πριν μεταβεί στο νοσοκομείο και δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση αυτή οδήγησε την τότε τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε διακοπή των αγώνων.
🚨 A Turkish Super Lig referee was punched to the ground by Ankaragucu's president after storming onto the pitch following his side's draw with Rizespor.— Football Talk (@FootballTalkHQ) December 12, 2023
