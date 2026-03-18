Ο Νάταν προπονήθηκε κανονικά στην τελευταία προπόνηση της Μπέτις, που έγινε το πρωί της Τετάρτης (18/03), κι έτσι τέθηκε στη διάθεση του Μανουέλ Πελεγκρίνι για τον Παναθηναϊκό.

Ευχάριστα νέα για τον προπονητή της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, αφού, μετά τον Σοφιάν Άμραμπατ, που προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεσή του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, το ομαδικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Νάταν.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, που αποκόμισε ένα πρόβλημα στον αγώνα της Μπέτις με τη Θέλτα την Κυριακή (15/03), έκανε ατομικό πρόγραμμα την Τρίτη (17/03), όμως υπήρχε σιγουριά στους ανθρώπους της ομάδας πως θα παίξει με τους «πρασίνους», αφού οι εξετάσεις του είχαν βγει καθαρές.

Όπερ και εγένετο, αφού το πρωί της Τετάρτης (18/03) ακολούθησε κανονικά το ομαδικό πρόγραμμα κι έτσι είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με το «τριφύλλι», που αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τη Μπέτις, της οποίας μεγάλος φετινός στόχος αποτελεί η κατάκτηση του τροπαίου και η έξοδος στο Champions League την επόμενη σεζόν.