Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Σοφιάν Άμραμπατ θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό τη Πέμπτη (19/03).

Μία σημαντική επιστροφή φαίνεται πως θα έχει τελικά η Μπέτις στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό τη Πέμπτη (19/03-22:00) για τους «16» του Europa League, αφού ο Μανουέλ Πελεγκρίνι μπορεί να υπολογίζει και στον Σόφιαν Άμραμπατ περιορίζοντας έτσι τις σημαντικές απουσίες του στους Ίσκο και Λο Σέλσο.

Ο Μαροκινός μέσος επέστρεψε στην αποστολή των Ανδαλουσιάνων στο εντός έδρας ματς με τη Θέλτα την περασμένη Κυριακή (15/03), όμως δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Χιλιανό τεχνικό, αφού με το σκορ να είναι στο 1-1 καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν ήθελε να ρισκάρει βάζοντας έναν παίκτη που δεν έχει ρυθμό.

Από κει και πέρα, ο Άμραμπατ είναι απόλυτα έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης όπως προκύπτει από την έντασή του στις προπονήσεις, όμως, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της «AS», το πιθανότερο είναι να τον δούμε να έρχεται από τον πάγκο και όχι στην αρχική ενδεκάδα, αφού πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι κι εκείνος δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό.