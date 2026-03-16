Ο Νατάν θα είναι στη διάθεση του Πελεγκρίνι στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League.

Ευχάριστα νέα για την Μπέτις, καθώς ο Νατάν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Μανουέλ Πελεγκρίνι για τη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης (19/3) κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Σεβίλλη.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Βραζιλιάνος σέντερ μπακ σήμερα πρωί (16/3) ήταν καθαρές, καθησυχάζοντας τους ανθρώπους των Βερδιμπλάνκος που θα τον έχουν στον πάγκο για το επόμενο ματς του Europa League.

Ο 25χρονος ένιωσε ενοχλήσεις στο ματς της La Liga απέναντι στη Θέλτα ύστερα από σύγκρουση, ωστόσο συνέχισε να παίζει χωρίς να αντικατασταθεί. Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης της Μπέτις διαπιστώθηκε ότι δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.

Η επιστροφή του Νατάν κρίνεται ως κομβική για τον Ιταλό κόουτς δεδομένου ότι η Μπέτις θα στερηθεί στη ρεβάνς με τους Πράσινους τον Ντιέγκο Γιορέντε. Η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Ισπανός στην πρώτη αναμέτρηση άφησε ένα κενό στα μετόπισθεν, το οποίο θα καλύψει ο Βραζιλιάνος στόπερ.