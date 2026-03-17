«Πάνοπλος» και με Κώτσιρα στην Ανδαλουσία για το ματς της χρονιάς ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη Μπέτις καιτη και ετοιμάζεται να ταξιδέψει την Τετάρτη (18/03) με όλα του τα «όπλα» για να δώσει την κρίσιμη μάχη στη ρεβάνς της Ανδαλουσίας.

Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η μίνι προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κρίσιμο αγώνα με τη Μπέτις την Πέμπτη (19/03-22:00) στην μεταξύ τους ρεβάνς για τους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» θα πάνε στην Ανδαλουσία με στόχο να πάρουν την πρόκριση για τα προημτελικά, έχοντας στις αποσκευές τους και το 1-0 του πρώτου αγώνα και να φέρουν έτσι την ομάδα πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια σ' αυτό το στάδιο μιας διοργάνωσης.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» είναι όλοι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, που μέτρησε μάλιστα και μία επιστροφή, αφού ο Γιάννης Κώτσιρας συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή, μετά τον μυϊκό τραυματισμό που είχε υποστεί.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και εν τέλει έκλεισε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ζαρουρί, αλλά και οι Τσάβες, Γεντβάι, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Βιλένα, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.