Δέκα παιδιά του Παναθηναϊκού στις μικρές Εθνικές ομάδες

Ο Παναθηναϊκός έδωσε δέκα αθλητές στις μικρές ομάδες της Εθνικής Ελλάδος για τις προσεχείς υποχρεώσεις τους στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά δέκα παιδιά του Παναθηναϊκού κλήθηκαν στις Εθνικές ομάδες Κ21, Κ19 και Κ17 για τους αγώνες που θα δώσουν τον Μάρτιο για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων των ηλικιών αυτών.

Οι περισσότεροι αθλητές του πήγαν στην Κ17, πέντε τον αριθμό. Ο τερματοφύλακας Χρήστος Γείτονας, ο αμυντικός Στέφανος Τσίγκας, ο στόπερ Βασίλης Λάβδας, ο χαφ Παναγιώτης Μπινιάρης και ο φορ Ιάσωνας Νεμπής.

Τέσσερις κλήθηκαν στην Κ19. Ο κεντρικός αμυντικός Νεκτάριος Καλοσκάμης (αδερφός του Δημήτρης της ΑΕΚ), οι εξτρέμ Ρούσιτ Ζέκα και Γιάννης Μπόκος και ο επιθετικός Γιώργος Σώκος.

Στην Κ21 κλήθηκε ο Γιώργος Κάτρης. Ο 20χρονος στόπερ των «πρασίνων» έχει πέντε συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων.