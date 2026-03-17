Δέκα παιδιά του Παναθηναϊκού στις μικρές Εθνικές ομάδες

Παναθηναϊκός: Δέκα παιδιά του «τριφυλλιού» στις μικρές Εθνικές ομάδες
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά δέκα παιδιά του Παναθηναϊκού κλήθηκαν στις Εθνικές ομάδες Κ21, Κ19 και Κ17 για τους αγώνες που θα δώσουν τον Μάρτιο για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων των ηλικιών αυτών.
Οι περισσότεροι αθλητές του πήγαν στην Κ17, πέντε τον αριθμό. Ο τερματοφύλακας Χρήστος Γείτονας, ο αμυντικός Στέφανος Τσίγκας, ο στόπερ Βασίλης Λάβδας, ο χαφ Παναγιώτης Μπινιάρης και ο φορ Ιάσωνας Νεμπής.
Τέσσερις κλήθηκαν στην Κ19. Ο κεντρικός αμυντικός Νεκτάριος Καλοσκάμης (αδερφός του Δημήτρης της ΑΕΚ), οι εξτρέμ Ρούσιτ Ζέκα και Γιάννης Μπόκος και ο επιθετικός Γιώργος Σώκος.
Στην Κ21 κλήθηκε ο Γιώργος Κάτρης. Ο 20χρονος στόπερ των «πρασίνων» έχει πέντε συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.