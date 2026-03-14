Η Diario As αφιέρωσε άρθρο της στην επερχόμενη «απόβαση» των φίλων του Παναθηναϊκού στη Σεβίλλη, για τη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μπέτις (19/3).

Μαζική αναμένεται να είναι η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στη Σεβίλλη την ερχόμενη Πέμπτη (19/3), ενόψει της ρεβάνς με τη Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» μετά το 1-0 του ΟΑΚΑ χάρη στο γκολ-πέναλτι του Ταμπόρδα ονειρεύονται την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού και θα πάνε στο συγκεκριμένο ματς με στόχο να προστατεύσουν το υπέρ τους προβάδισμα.

Στο πλάι φυσικά θα είναι και ο κόσμος της ομάδας, που ήδη έχει εξαντλήσει τα 1700 από τα συνολικά 3400 εισιτήρια που δικαιούται για τον επαναληπτικό, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για βέβαιο sold out. Στο πλαίσιο αυτό, η Diario As αφιέρωσε άρθρο της στην προσεχή εκδρομή των φίλων του Παναθηναϊκού στην Ανδαλουσία, χαρακτηρίζοντάς τη ως «Ελληνική εισβολή στη Σεβίλλη».