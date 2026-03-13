Η Μπέτις θα δώσει δωρεάν εισιτήρια για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό σε όσους συμμετάσχουν σε αιμοδοσία μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου.

Μία πρωτότυπη και συνάμα όμορφη πρωτοβουλία πήρε η Ρεάλ Μπέτις, η οποία σε συνεργασία με υγειονομικό φορέα της Σεβίλλης, θα επιβραβεύσει όσους δώσουν αίμα με δωρεάν εισιτήριο για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Οι Βερδιμπλάνκος θα υποδεχτούν τους Πράσινους την επόμενη εβδομάδα στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ του Τριφυλλιού για τους «16» του Europa League στο Λα Καρτούχα, με τους αιμοδότες που θα δώσουν το παρών μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου στην καμπάνια Dona en Verde να εξασφαλίζουν μια πρόσκληση για το σπουδαίο ματς. Μάλιστα, οι οπαδοί αυτοί θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ακόμα ένα εισιτήριο για την αναμέτρηση στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ, με τους Σεβιγιάνους να επιχειρούν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας να φέρουν ακόμη περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.

Υπενθυμίζεται πως μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ, η Μπέτις έστειλε μέσω social media το δικό της μήνυμα στους φίλους της ομάδας, γράφοντας «ένα ειλικρινές μήνυμα.

Όχι, δεν περνάμε καλά, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε, αλλά... Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η ομάδα θα σηκωθεί ξανά. Όπως πάντα, μαζί σας.

Η αντεπίθεση ξεκινά εδώ. Στο σπίτι μας. Υ.Γ.: Σας χρειαζόμαστε».