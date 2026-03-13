Με ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως δόθηκε παράταση για την αγορά εισιτηρίου του εκτός έδρας αγώνα με την Μπέτις στην Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 19/3 από την Μπέτις στη ρεβάνς της νίκης με 1-0 στο ΟΑΚΑ για την φάση των «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» και σε αυτό το ματς δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς δίπλα τους θα είναι και πάλι ο κόσμος. Μάλιστα επειδή η ζήτηση για το τεράστιο αυτό παιχνίδι είναι μεγάλη, υπήρξε παράταση στην διάθεση των εισιτηρίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον επαναληπτικό αγώνα του UEFA Europa League Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός (19/3, 22:00), η διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου θα είναι εκ νέου προσβάσιμη σε όλους από σήμερα Παρασκευή 13/3 στις 17:00 και για 24 ώρες.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να αγοράσουν έως 6 εισιτήρια και για κάθε κάτοχο θα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά, με κεφαλαία λατινικά, τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα

Επώνυμο

Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (το ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί)

Κινητό τηλέφωνο

Email

Στη συνέχεια οι φίλαθλοι θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία μετακίνησής τους έως την Κυριακή 15/3 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω συγκεκριμένης φόρμας που θα λάβουν στο email τους από το Τμήμα Εισιτηρίων.

Τα εισιτήρια αφορούν το Away Block και η τιμή τους είναι 25€».