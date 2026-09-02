Μπέτις: Πλάνταξαν στο κλάμα ο Πάμπλο Γκαρθία και η μητέρα του

Γιάννης Πολιάς
Μπέτις: Πλάνταξαν στο κλάμα ο Πάμπλο Γκαρθία και η μητέρα του

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Ο Πάμπλο Γκαρθία άφησε μετά από μία ολόκληρη ζωή την Μπέτις, με τον ίδιο τη μητέρα του να αποχαιρετούν τον σύλλογο με δάκρυα στα μάτια.

Ένας παίκτης που είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό έγινε εντέλει μέλος της Ρασίνγκ Σανταντέρ, με τον Πάμπλο Γκαρθία να αποχωρεί από την Μπέτις για τους νεοφώτιστους έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Σεβιγιάνος μεσοεπιθετικός αφήνει έτσι την πόλη του και τους Βερδιμπλάνκος μετά από έντεκα χρόνια στις ακαδημίες τους, τρία στη Β' ομάδα και ενάμιση στην πρώτη, με αποτέλεσμα να ζήσει μερικές πολύ έντονες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής εθεάθη να φεύγει από το προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο αυτοκίνητο της μητέρας του, με αμφότερους να κλαίνε, όσο δημοσιογράφοι και οπαδοί περιτριγύριζαν το όχημα.

     

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