Μπέτις: Πλάνταξαν στο κλάμα ο Πάμπλο Γκαρθία και η μητέρα του
Ένας παίκτης που είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό έγινε εντέλει μέλος της Ρασίνγκ Σανταντέρ, με τον Πάμπλο Γκαρθία να αποχωρεί από την Μπέτις για τους νεοφώτιστους έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Σεβιγιάνος μεσοεπιθετικός αφήνει έτσι την πόλη του και τους Βερδιμπλάνκος μετά από έντεκα χρόνια στις ακαδημίες τους, τρία στη Β' ομάδα και ενάμιση στην πρώτη, με αποτέλεσμα να ζήσει μερικές πολύ έντονες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες.
Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής εθεάθη να φεύγει από το προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο αυτοκίνητο της μητέρας του, με αμφότερους να κλαίνε, όσο δημοσιογράφοι και οπαδοί περιτριγύριζαν το όχημα.
🟢 Imágenes que duelen, Pablo García abandona la Ciudad Deportiva Luis del Sol entre lágrimas y visiblemente destrozado, acompañado de su madre.— Alexis Halcón (@AlexisHalcon) September 1, 2026
El canterano del Real Betis deja atrás la que ha sido su casa durante tantos años. @elpespunte pic.twitter.com/Kqf6sSFfqj
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.