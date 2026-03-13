Μπέτις: Το πρώτο μήνυμα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό
Η ήττα της Μπέτις από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο τους παιχνίδι για τους «16» του Europa League, άφησε μεν δυσαρεστημένους τους Βερδιμπλάνκος, ωστόσο μέσω ανάρτησής τους έκαναν σαφές ότι θα κάνουν την ανατροπή στη Σεβίλλη πλάι στον κόσμο τους.
Η ομάδα του Πελεγκρίνι πρόκεται να υποδεχθεί τους Πράσινους στις 19/3 στο «Λα Καρτούχα», με την Μπέτις να ζητά από τους φιλάθλους της να δώσουν το «παρών» στο γήπεδο και να στηρίξουν τους παίκτες στην τελευταία τους προσπάθεια με φόντο τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Αναλυτικά όσα έγραψαν στο σχετικό post
«Ένα ειλικρινές μήνυμα.
Όχι, δεν περνάμε καλά, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε, αλλά...
Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η ομάδα θα σηκωθεί ξανά. Όπως πάντα, μαζί σας.
Η αντεπίθεση ξεκινά εδώ. Στο σπίτι μας
Υ.Γ.: Σας χρειαζόμαστε».
Un mensaje sincero.
No, no estamos pasando un buen momento, los resultados no son los que deseamos, pero...
Estamos convencidos de que este equipo se levantará. Como siempre. 𝐂𝐎𝐍 𝐕𝐎𝐒𝐎𝐓𝐑𝐎𝐒.
La remontada empieza aquí. En nuestra 𝐂𝐀𝐒𝐀.
PD: Os necesitamos. pic.twitter.com/vcVfOd0jym— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 13, 2026
