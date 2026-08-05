Τζόλης: Η ασίστ του Έλληνα παίκτη στο φιλικό της Άρσεναλ με την Μπέτις
Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να είναι άκρως θετικός! Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε βασικός στο φιλικό της Άρσεναλ με την Μπέτις και μετά από δική του εκτέλεση κόρνερ ο Ινκαπιέ βρήκε δίχτυα στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης και μείωσε σε 2-1 για τους Πρωταθλητές Αγγλίας.
Έτσι, για άλλο ένα ματς έδωσε ασίστ, ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Τζιρόνα πέτυχε και το παρθενικό του γκολ με τους Κανονιέρηδες. Το ματς είναι σε εξέλιξη και η Ρεάλ Μπέτις προηγείται με 3-1.
PIRO HINCAPIE goal in Arsenal vs Real Betis game. pic.twitter.com/0yLG3SbS6M— Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) August 5, 2026
Back in it!— Arsenal (@Arsenal) August 5, 2026
Tzolis teases in a sumptuous corner and Hincapie is there to head home 💥
🟡 1-2 🟢 (32) pic.twitter.com/ztwJIID8Fx
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