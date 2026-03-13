Ο Ταμπόρδα με τα μισά λεπτά, ξεπέρασε τον Ουναϊ στα γκολ!

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα αποδεικνύεται πιο ουσιαστικός από τον προκάτοχό του και έγινε το αγαπημένο παιδί της κερκίδας του Παναθηναϊκού.

Πριν καν παίξει, πριν καν πάρει ευκαιρίες, πριν κάνει του δοθεί η ευκαιρία να λάμψει, ο Βιθέντε Ταμπόρδα κρίθηκε από την... περιρρέουσα ατμόσφαιρα ως ανεπαρκής. Ως κάποιος που δεν άξιζε ούτε τα μισά λεφτά από αυτά που δαπάνησε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2025 για να τον αγοράσει από την Μπόκα Τζούνιορς, ως ένας ποδοσφαιριστής που δεν μπορούσε με τίποτα και για κανέναν λόγο να συγκριθεί με τον προκάτοχό του. Τον Αζεντίν Ουναϊ. Διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικό στιλ παιχνιδιού αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετρά είναι η ουσία, την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω.

Παρότι βρέθηκε και με τα... δύο πόδια εκτός Τριφυλλιού στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ο Αργεντινός άσος άρπαξε κάθε ευκαιρία, έπαιξε κάθε λεπτό σαν να ήταν το τελευταίο της καριέρας του και πλέον λογίζεται όχι απλά βασικός, όχι σημαντικός για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ αλλά πρωταγωνιστής και αγαπημένο παιδί της κερκίδας, για όσα κάνει πάνω στο χορτάρι!

Με λιγότερα από τα μισά λεπτά, περισσότερα γκολ από τον Ουναϊ!

Ο Ταμπόρδα με το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Μπέτις, κατάφερε να βάλει τέλος και σε κάθε αρνητική σύγκριση για τον ίδιο απέναντι στον προκάτοχό του. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και δεν βάζουμε στην ίδια ζυγαριά ''δύσκολα φεγγάρια'' και επαγγελματισμό, καθώς εκεί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα δίκαιης σύγκρισης.

Ο Ουναϊ φεύγοντας από το Τριφύλλι για να συνεχίσει την καριέρα του στη Τζιρόνα, σε 2.524 λεπτά, σκόραρε πέντε φορές και έδωσε επτά ασίστ.

Τι έχει κάνει ο βραχύσωμος Λατινοαμερικάνος άσος; Σε λιγότερα από τα μισά λεπτά, σε μόλις 1.121, έχει σκοράρει έξι τέρματα, ξεπερνώντας τον Μαροκινό ενώ έχει και τρεις ασίστ, όπου μέχρι το τέλος της χρονιάς λογικά θα είναι περισσότερες.

Για ακόμη μία φορά τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, όπως συνέβη και στις περιπτώσεις των Αϊτόρ και Παλάσιος, αποδεικνύεται πως οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να κρίνονται μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα και αφού πρώτα έχουν προσαρμοστεί στο περιβάλλον και έχουν πάρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής.