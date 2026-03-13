Ρενάτο και Ταμπόρδα δεν είναι μόνο τεχνίτες, αλλά και εργάτες: Το στατιστιικό που το αποδεικνύει

Οι Ρενάτο και Ταμπόρδα μπορεί να είναι γνωστοί για τα άρτια τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ωστόσο κόντρα στην Μπέτις έδωσαν... σώμα και ψυχή.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία σπουδαία νίκη κόντρα στη Μπέτις στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (12/03) της οποίας και επικράτησε με 1-0 παίρνοντας έτσι ένα μικρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της Ανδαλουσίας σε μια εβδομάδα.

Οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ τα έδωσαν όλα κάνοντας τόσο τις απουσίες, όσο και το γεγονός ότι έπαιξαν με δέκα παίκτες για 29 λεπτά, σαν να μην υπήρξαν ως μεταβλητές στο χθεσινό παιχνίδι κάνοντας τους 30 χιλ. φίλους του «τριφυλλιού» να υπερηφανεύονται για την ομάδα που είδαν στο χορτάρι.

Κανείς παίκτης των «πρασίνων» δεν υστέρησε, ωστόσο ήταν κάποιοι που ξεχώρισαν παραπάνω, μεταξύ αυτών ο χρυσός σκόρερ Ταμπόρδα και ο ποιοτικός Ρενάτο. Δύο ποδοσφαιριστές που είναι γνωστοί για την ποιότητά τους, όμως χθες πρώτευσαν και σε κατηγορίες που δεν έχουν σχέση με αυτή, όπως είναι τα τρεξίματα.

Περισσότερα χιλιόμετρα για τον Παναθηναϊκό οι Ρενάτο και Ταμπόρδα

Ήταν δεδομένο πως σ' ένα ματς με μία τόσο ποιοτική ομάδα και ειδικά στο διάστημα που έμεινε δέκα παίκτες (59-88) θα χρειαζόταν οι ποδοσφαιριστές να κάνουν κατάθεση ψυχής για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αγώνα.

Κι αυτό έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Μπενίτεθ, ασχέτως του ρόλου που επιτελεί ο καθένας και των χαρακτηριστικών του. Έπαιξαν ο ένας για τον άλλον. Αλληλοκαλύψεις, αυτοθυσία, αυταπάρνηση κι άλλα τέτοια ουσιαστικά μπορούν να περιγράψουν τη διάθεση που έδειξαν χθες οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπροστά στο κοινό τους. Ένα κοινό που ήταν από τα πιο «καυτά» που έχουμε συναντήσει φέτος σε ματς του «τριφυλλιού».

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που καταγράφει η UEFA, πέντε ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» έτρεξαν για παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ενώ όσοι ξεκίνησαν βασικοί και δεν βγήκαν αλλαγή πέρασαν τα 9, τα οποία άγγιξε σχεδόν και ο Τεττέη (8,73 χλμ.), που βγήκε αλλαγή στο 83',

Το πιο ακραίο που προκύπτει απ' αυτά είναι πως η πρώτη δυάδα στους παίκτες που έτρεξαν περισσότερο για το «τριφύλλι» είναι οι Ρενάτο και Ταμπόρδα. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 10,7 χλμ. κι έδειξε πως όταν είναι καλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς. Ο Αργεντινός από την άλλη σταμάτησε στα 10,45.

Την πεντάδα έκλεισαν οι Καλάμπρια και Τσέριν με 10,24 και ο Ίνγκασον με 10,15.

Οι πρώτοι παίκτες του Παναθηναϊκού σε τρεξίματα