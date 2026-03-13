Τσιριβέγια σε Ταμπόρδα: «Πώς παίζεις έτσι ρε μικρέ»

Ούτε ο Πέδρο Τσιριβέγια μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για τις εμφανίσεις του Ταμπόρδα κάνονας story για τον συμπαίκτη του.

Η χθεσινή μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις με 1-0 στην πρώτη μεταξύ τους «μάχη» για τους «16» του Europa League έφερε την υπογραφή του Βισέντε Ταμπόρδα, αφού ήταν εκείνος που πήρε την ευθύνη να μετατρέψει σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Σφιντέρσκι.

Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος ευστόχησε από την άσπρη βούλα στέλνοντας τη μπάλα στο κέντρο της εστίας κι έβαλε... φωτιά στο ΟΑΚΑ χαρίζοντας τελικά στην ομάδα του τη νίκη με το τέρμα αυτό.

Το ξέσπασμα που ακολούθησε στο γήπεδο δεν είχε προηγούμενο, από παίκτες και οπαδούς, πανηγυρίζοντας όλοι σαν τρελοί, κάτι που πριν λίγα λεπτά έμοιαζε πολύ δύσκολο να συμβεί.

Ο 24χρονος παίκτης του «τριφυλλιού» αποθεώθηκε τόσο κατά την επίτευξη του γκολ όσο και όταν βγήκε ως αλλαγή, με την τρέλα που υπάρχει για κείνον από τον κόσμο της ομάδας να είναι χτυπάει... κόκκινο.

Όμως το ίδιο συμβαίνει και με τους συμπαίκτες του, που βλέπουν το φίλο τους να έχει αφήσει πέρα για πέρα πίσω τη δύσκολη περίοδο που περνούσε και να μεγαλουργεί στο χορτάρι.

☘️ Ξέσπασμα από τους φίλους του Παναθηναϊκού τη στιγμή του 1-0 κόντρα στη Μπέτις!#paofc pic.twitter.com/fysTRvxiBi March 12, 2026

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έκανε μάλιστα κι ένα story για κείνον. Αφότου ανέφερε πόσο χαρούμενος είναι που επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας, αλλά και με το επίτευγμα που έκανε αυτή, αναφέρθηκε στο συμπαίκτη του βάζοντας και μία σχετική φωτογραφία από την κοινή στιγμή τους στο γκολ.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψα μετά από τόσο καιρό. Τι εμφάνιση, είμαστε ακόμα μακριά απ' αυτό, αλλά αυτός είναι ο δρόμος» είπε αρχικά και συμπλήρωσε για τον Ταμπόρδα: «Πώς παίζεις έτσι ρε μικρέ;».