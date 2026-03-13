Ταμπόρδα στο Gazzetta: «Θα τα δίνω πάντα όλα γι' αυτή τη φανέλα»

Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε στο Gazzetta μετά τη τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις με 1-0 έπειτα από δική του εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός έζησε μία ακόμη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά στο ΟΑΚΑ καταφέρνοντας να κερδίσει τη Μπέτις με 1-0 μετά από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βισέντε Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό και να πάρει έτσι το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει στην Ανδαλουσία την επόμενη Πέμπτη (19/03).

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός που ήταν από τους διακριθέντες τόσο για την ποιότητα που κατέθεσε στο χορτάρι όσο για τα τρεξίματα και τη νοοτροπία που έδειξε, είδε το ΟΑΚΑ να σείεται μετά το γκολ του και βίωσε πως είναι μία αυθεντική βραδιά από αυτές που έχουν σχηματίσει το ευρωπαϊκό DNA του συλλόγου.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν οι «πράσινοι», ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε στο Gazzetta για τη χαρά που έτυχε να είναι εκείνος που πέτυχε το νικητήριο γκολ και φυσικά για το αποτέλεσμα που πήρε η ομάδα του, το οποίο άξιζε πέρα για πέρα σύμφωνα με τον ίδιο.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Κάναμε πολύ καλή δουλειά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και το αξίζαμε!»

Ο 24χρονος επιθετικός μέσος μόλις είδε τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα, πήγε και πήρε αγκαλιά τη μπάλα δείχνοντας πως είναι αποφασισμένος να το εκτελέσει εκείνος λόγω της ψυχολογίας που είχε εκείνη τη στιγμή. Μια κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα να μην πάρει το πέναλτι ο Σφιντέρσκι, που αναλαμβάνει συνήθως όταν λείπει ο Μπακασέτας. Αποτέλεσμα;

Ο Αργεντινός σκόραρε από τα έντεκα βήματα και χάρισε έτσι τη νίκη στην ομάδα του. Στους πανηγυρισμούς μετέπειτα ακολούθησε τρομερός χαμός, με τον εκφωνητή του γηπέδου να λέει τέσσερις φορές το όνομά του αντί για τρεις που είναι το συνηθισμένο και σε όλες αυτές οι 30 χιλ. θεατές που είχαν κατακλύσει το ΟΑΚΑ να το φωνάζουν με την ίδια ένταση δείχνοντας ακόμη μια φορά την αδυναμία που του έχουν.

Ο ίδιος χαμός επικράτησε και όταν εκείνος αποχώρησε ως αλλαγή στο φινάλε του αγώνα, όταν και έδωσε τη θέση του στον Αντίνο, με όλο το γήπεδο να τον χειροκροτεί όρθιο, να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του κι εκείνος να ανταποδίδει χειροκροτώντας.

Όταν ρωτήθηκε για το πως αισθάνθηκε όταν άκουσα το όνομά του από όλο το γήπεδο, εκείνος τόνισε πως χαίρεται πολύ με όλο αυτό που συμβαίνει επειδή δούλεψε για να φτάσει εδώ και ότι είναι ευγνώμων προς τον κόσμο υποσχόμενος πως θα δίνει πάντα το 100% για την πράσινη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος! Δούλεψα πάρα πολύ για να μπορέσω να παίξω και νιώθω ευγνωμοσύνη για τον κόσμο, που τραγουδά το όνομά μου. Θα προσπαθώ πάντα να παίζω με τον ίδιο τρόπο, δίνοντας τα πάντα για αυτή τη φανέλα».