Όλες οι κινήσεις του Βισέντε Ταμπόδρδα στη φάση του πέναλτι στο Παναθηναικός-Μπέτις.

Στη χθεσινή μαγική βραδιά στο ΟΑΚΑ και στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις, όσο κι αν ψάξει κάποιος δεν θα βρει κάποιον παίκτη να υστέρησε. Άπαντες μπήκαν με το… μαχαίρι στα δόντια, προκειμένου το «τριφύλλι» να πετύχει τον στόχο του και να πάρει το προβάδισμα στη μάχη της φάσης των «16» του Europa League. Αν όμως πρέπει να βρούμε αυτόν που ξεχώρισε, τότε όλη η προσοχή θα πέσει πάνω στον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Αργεντινός έτσι κι αλλιώς είναι ο αγαπημένος παίκτης του κοινού, όμως χθες ανέβασε κατακόρυφα τη δημοφιλία του. Τόσο λόγω της ποιότητας που έβγαζε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και για τη συμπεριφορά του στη φάση με το πέναλτι που έδωσε τη σημαντική νίκη στον Παναθηναϊκό.

Πρώτα απ’ όλα, είχε δει τι είχε γίνει στη φάση και «φώναζε» συνεχώς στον διαιτητή για την παράβαση που έχει γίνει στον Σφιντέρσκι, ενώ άρχισε να πανηγυρίζει μόλις τον είδε να πηγαίνει στο VAR. Κάπου εκεί μάλλον αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα του να φανεί καθοριστικός για ακόμα ένα παιχνίδι.

Αν και όλοι θα περίμεναν πως την εκτέλεση θα την αναλάμβανε ο Πολωνός, όπως γίνεται συνήθως όταν λείπει ο Μπακασέτας και είναι στο ματς, ο Ταμπόρδα είχε πάρει αγκαλιά την μπάλα και άρχισε να κατευθύνεται προς την άσπρη βούλα, την ώρα που ο διαιτητής έδειχνε «πέναλτι».

Κρύο αίμα; Αργεντίνικη αλητεία; Μεγάλη αυτοπεποίθηση; Όπως και να το πει κανείς, ο Ταμπόρδα είχε τα… καρύδια να το κάνει. Πήρε την μπάλα, την έστησε και περίμενε το σήμα του διαιτητή. Καλάμπρια και Πελίστρι ήταν δίπλα του για να του φτιάξουν την ψυχολογία, όμως εκ του αποτελέσματος δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο.

Δεν το χάλασε ούτε το παιχνιδάκι που του έκανε ο τερματοφύλακας της Μπέτις που πήγε και του κλότσησε την μπάλα, με αποτέλεσμα να δεχθεί κίτρινη κάρτα. Πήρε φόρα, σούταρε, στο κέντρο της εστίας η μπάλα και 1-0. Αυτό ήταν… Για ακόμα μια φορά είχε αποδείξει πως δεν μασάει σε τίποτα. Άλλωστε από τη στιγμή που έχει περάσει αυτό το εφιαλτικό τρίμηνο στην αρχή της χρονιάς, ποιος να του πει τι;