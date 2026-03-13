Οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Europa, μετά τη νίκη επί της Μπέτις
Ο Παναθηναϊκός χθες (12/03) πέτυχε μία μεγάλη νίκη, επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League και «κυνηγάει» την πρόκριση στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.
Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, αν και αγωνίστηκε για περισσότερο από 30 λεπτά με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Ανάς Ζαρουρί, δεν πτοήθηκε και κατάφερε να βρει το γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88΄ και κάπως έτσι έβαλε γερά θεμέλια πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στο «Λα Καρτούχα».
Θυμίζουμε πως μετά την κλήρωση του Φεβρουαρίου στη Νιόν, το «τριφύλλι» είχε μόλις 22% πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, όμως μετά την χθεσινή νίκη επί των «βερδιμπλάνκος», οι πιθανότητες αυτές αυξήθηκαν αισθητά, με τους πράσινους βέβαια να παραμένουν οριακό outsider.
🟠 UEL | Winners and losers of R16 draw— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 28, 2026
(🔃 biggest changes in % compared to pre-draw)
QF chances 📈
📈 +17% 🇵🇹 Braga
📈 +17% 🇪🇸 Betis
📈 +7% 🇩🇪 Freiburg
QF chances 📉
📉 -17% 🇵🇹 Porto
📉 -17% 🇩🇰 Midtjylland
📉 -13% 🇫🇷 Lyon
📉 -11% 🇮🇹 Roma
📉 -5% 🏴 Aston Villa
🏆 To win it… pic.twitter.com/FRc6HaH0tB
Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός διπλασίασε σχεδόν τις πιθανότητες του, με το 22% της 27/02 να γίνεται πλέον 43%, κάτι που σημαίνει πως η πρόκριση είναι πλέον πέρα για πέρα «ανοιχτή».
🔺 To reach🟠 UEL quarterfinals (after 1st legs):— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 12, 2026
93% 🏴 Aston Villa
7% 🇫🇷 Lille
83% 🇵🇹 Porto
17% 🇩🇪 Stuttgart
73% 🇩🇰 Midtjylland
27% 🏴 Nottingham Forest
71% 🇮🇹 Roma
29% 🇮🇹 Bologna
65% 🇭🇺 Ferencváros
35% 🇵🇹 Braga
62% 🇫🇷 Lyon
38% 🇪🇸 Celta Vigo
57% 🇪🇸 Betis
43% 🇬🇷… pic.twitter.com/fqS3fGcok0
