Οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Europa, μετά τη νίκη επί της Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη απέναντι στη Μπέτις, αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός χθες (12/03) πέτυχε μία μεγάλη νίκη, επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League και «κυνηγάει» την πρόκριση στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, αν και αγωνίστηκε για περισσότερο από 30 λεπτά με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Ανάς Ζαρουρί, δεν πτοήθηκε και κατάφερε να βρει το γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88΄ και κάπως έτσι έβαλε γερά θεμέλια πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στο «Λα Καρτούχα».

Θυμίζουμε πως μετά την κλήρωση του Φεβρουαρίου στη Νιόν, το «τριφύλλι» είχε μόλις 22% πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, όμως μετά την χθεσινή νίκη επί των «βερδιμπλάνκος», οι πιθανότητες αυτές αυξήθηκαν αισθητά, με τους πράσινους βέβαια να παραμένουν οριακό outsider.

🟠 UEL | Winners and losers of R16 draw



(🔃 biggest changes in % compared to pre-draw)



QF chances 📈

📈 +17% 🇵🇹 Braga

📈 +17% 🇪🇸 Betis

📈 +7% 🇩🇪 Freiburg



QF chances 📉

📉 -17% 🇵🇹 Porto

📉 -17% 🇩🇰 Midtjylland

📉 -13% 🇫🇷 Lyon

📉 -11% 🇮🇹 Roma

📉 -5% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa



🏆 To win it… pic.twitter.com/FRc6HaH0tB — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 28, 2026

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός διπλασίασε σχεδόν τις πιθανότητες του, με το 22% της 27/02 να γίνεται πλέον 43%, κάτι που σημαίνει πως η πρόκριση είναι πλέον πέρα για πέρα «ανοιχτή».