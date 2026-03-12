Ο Παναθηναϊκός αν περάσει τη Μπέτις θα βρεθεί στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 23 χρόνια.

Μέρες του 2003 ονειρεύεται ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Μπέτις.

Το τριφύλλι την άνοιξη του 2003 βρέθηκε για τελευταία φορά σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα του UEFA, της παλιάς έκδοσης του Europa League. Τότε ο Παναθηναϊκός έπαιξε στους «8» με την Πόρτο του Ζοζέ Μουρίνιο, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο κόντρα στη Σέλτικ. Τα ματς με την Πόρτο είχαν γίνει 13 και 20 Μαρτίου, ενώ τώρα με τις αλλαγές που έχουν γίνει ο Παναθηναϊκός έχει τη Μπέτις 12 και 19 Μαρτίου κι αν την αποκλείσει θα παίξει Απρίλιο για τα προημιτελικά.

Οι πράσινοι τη σεζόν 2002-03 θα μπορούσαν να πάνε μέχρι τέλους, αλλά μετά τη νίκη μέσα στο Οπόρτο με 1-0, πλήρωσαν απουσίες και κούραση στη Λεωφόρο και ηττήθηκαν 2-0 στην παράταση.

Αναλυτικά η πορεία του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2002-03:

1ος γύρος

Λίτεξ - Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός - Λίτεξ 2-1 παρ.(0-1 κ.α.)

2ος γύρος

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 4-1

3ος γύρος

Σλόβαν Λίμπερετς - Παναθηναϊκός 2-2

Παναθηναϊκός - Σλόβαν Λίμπερετς 1-0

Φάση των «16»

Παναθηναϊκός - Άντερλεχτ 3-0

Άντερλεχτ - Παναθηναϊκός 2-0

Προημιτελικά

Πόρτο - Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός - Πόρτο 0-2 παρ. (0-1 κ.α.)