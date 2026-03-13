Ταμπόρδα: «Πνίγηκε» στις αγκαλιές των παιδιών που περιμέναν για ένα αυτόγραφό του (vid)
Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League έκανε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 1-0 επί της Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τους «16» της διοργάνωσης. Ο Σφιντέρσκι κέρδισε πέναλτι στο 88' με τον Βισέντε Ταμπόρδα να ευστοχεί από την άσπρη βούλα, «σφραγίζοντας» τη νίκη για τους Πράσινους.
Το ΟΑΚΑ σείστηκε μόλις ο Αργεντινός βρήκε δίχτυα, με τον ίδιο και τους συμπαίκτες του να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα.
Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, πολύς κόσμος περίμενε έξω από τη θύρα των VIP του Ολυμπιακού Σταδίου, με τους περισσότερους εξ αυτών να περικυκλώνουν τον απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς για ένα αυτόγραφό του ή μια φωτογραφία. Ο 24χρονος μόλις βγήκε γνώρισε την αποθέωση, με τους φιλάθλους να φωνάζουν το ίδιο σύνθημα που τραγουδούσε όλο το γήπεδο μόλις σκόραρε.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Ταμπορδαmania στο ΟΑΚΑ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 12, 2026
Όλοι θέλουν αυτόγραφα και φωτογραφίες με τον ήρωα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπέτις!#paofc pic.twitter.com/HYzIGiKoQq
