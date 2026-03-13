Ο Ανδρέας Τεττέη αμέσως μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις, βρέθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ, αποθεώθηκε, είδε τη νίκη επί της Ζάλγκιρις και πήρε την φανέλα του Κέντρικ Ναν!

Με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει δυναμικά στην ενεργό δράση, ο Παναθηναϊκός... επέστρεψε κι εκείνος στις νίκες στην Euroleague κερδίζοντας στο κατάμεστο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-88 συνεχίζοντας μία άκρως «πράσινη» βραδιά.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Ανδρέας Τεττέη ο οποίος μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με την Μπέτις έδωσε το «παρών» στο T-Center για να παρακολουθήσει το ματς μετά τη νίκη στο πρώτο ματς της φάσης των «16» του Europa League.

Αφού αποθεώθηκε ο επιθετικός του τριφυλλιού για την παρουσία του στο ματς, πήγε προς τα αποδυτήρια περιμένοντας τους παίκτες του Εργκίν Άταμαν και μπήκε μέσα για να τους συγχαρεί. Ο Τεττέη μίλησε λίγο στα μέσα που τον περικύκλωσαν και αποκάλυψε μάλιστα τον αγαπημένο του παίκτη από τον μπασκετικο Παναθηναϊκό. Αυτός είναι ο Κέντρικ Ναν από τον οποίο πήρε μάλιστα και υπογεγραμμένη φανέλα.