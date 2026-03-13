Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη πήρε υπογεγραμμένη φανέλα από τον αγαπημένο του παίκτη
Με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει δυναμικά στην ενεργό δράση, ο Παναθηναϊκός... επέστρεψε κι εκείνος στις νίκες στην Euroleague κερδίζοντας στο κατάμεστο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-88 συνεχίζοντας μία άκρως «πράσινη» βραδιά.
Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Ανδρέας Τεττέη ο οποίος μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με την Μπέτις έδωσε το «παρών» στο T-Center για να παρακολουθήσει το ματς μετά τη νίκη στο πρώτο ματς της φάσης των «16» του Europa League.
Αφού αποθεώθηκε ο επιθετικός του τριφυλλιού για την παρουσία του στο ματς, πήγε προς τα αποδυτήρια περιμένοντας τους παίκτες του Εργκίν Άταμαν και μπήκε μέσα για να τους συγχαρεί. Ο Τεττέη μίλησε λίγο στα μέσα που τον περικύκλωσαν και αποκάλυψε μάλιστα τον αγαπημένο του παίκτη από τον μπασκετικο Παναθηναϊκό. Αυτός είναι ο Κέντρικ Ναν από τον οποίο πήρε μάλιστα και υπογεγραμμένη φανέλα.
