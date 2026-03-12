Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί ένα πολύ σημαντικό ποσό αν περάσει τη Μπέτις και βρεθεί στα προημιτελικά.

O Παναθηναϊκός φουλάρει για τους «8» του Europa League! Οι πράσινοι μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, έκαναν το πρώτο βήμα στο ΟΑΚΑ με τη νίκη τους 1-0, ώστε ν' αφήσουν εκτός και τη Μπέτις.

Το τριφύλλι με την παρουσία του στους «16» της διοργάνωσης εξασφάλισε ακόμα 1.750.000 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα 12 εκατ. ευρώ. Τώρα διεκδικεί ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ για να φτάσει κοντά στα 15 εκατ.

Τα συνολικά εγγυημένα έσοδα του Παναθηναϊκού και τι διεκδικεί

Προκριματικές φάσεις: 350.000

Ποσό συμμετοχής στη League Phase: 4.310.000

Έσοδα από value pillar: 2.270.000

Νίκες: 3 = 1.350.000

Ισοπαλίες: 3 = 450.000

Μπόνους 20ης θέσης από σύστημα μετοχών: 1.275.000

Ποσό πρόκρισης στα Play Offs των «16: 300.000

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Σύνολο: 12.055.000

Τα μπόνους στο Europa League

Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€

Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού

Νίκη στον όμιλο: 450.000€

Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€

Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€

Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€

Παρουσία στα playoffs: 300.000€

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000€ (+7.000.000 ευρώ φυσικά)