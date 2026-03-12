Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που θα πάρει αν περάσει τη Μπέτις
O Παναθηναϊκός φουλάρει για τους «8» του Europa League! Οι πράσινοι μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, έκαναν το πρώτο βήμα στο ΟΑΚΑ με τη νίκη τους 1-0, ώστε ν' αφήσουν εκτός και τη Μπέτις.
Το τριφύλλι με την παρουσία του στους «16» της διοργάνωσης εξασφάλισε ακόμα 1.750.000 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα 12 εκατ. ευρώ. Τώρα διεκδικεί ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ για να φτάσει κοντά στα 15 εκατ.
Τα συνολικά εγγυημένα έσοδα του Παναθηναϊκού και τι διεκδικεί
Προκριματικές φάσεις: 350.000
Ποσό συμμετοχής στη League Phase: 4.310.000
Έσοδα από value pillar: 2.270.000
Νίκες: 3 = 1.350.000
Ισοπαλίες: 3 = 450.000
Μπόνους 20ης θέσης από σύστημα μετοχών: 1.275.000
Ποσό πρόκρισης στα Play Offs των «16: 300.000
Πρόκριση στους «16»: 1.750.000
Σύνολο: 12.055.000
Τα μπόνους στο Europa League
Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€
Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού
Νίκη στον όμιλο: 450.000€
Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€
Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€
Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€
Παρουσία στα playoffs: 300.000€
Πρόκριση στους «16»: 1.750.000
Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€
Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€
Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€
Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000€ (+7.000.000 ευρώ φυσικά)
