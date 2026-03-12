Ταμπόρδα: «Οι συμπαίκτες μου μού δίνουν αυτοπεποίθηση, μπορούμε την πρόκριση»

Ο χρυσός σκόρερ του Παναθηναϊκού, Βισέντε Ταμπόρδα ανέφερε μετά το 1-0 επί της Μπέτις πως οι συμπαίκτες του τού δίνουν αυτοπεποίθηση και επισήμανε πως οι «πράσινοι» μπορούν την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός με χρυσό σκόρερ τον Βισέντε Ταμπόρδα κατάφερε να επικρατήσει της Μπέτις με 1-0 στον πρώτο αγώνα για την φάση των «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» που έμειναν με 10 παίκτες από το 59' λόγω δεύτερης κίτρινης στον Ζαρουρί θα πάνε την άλλη βδομάδα στην Ισπανία για να μην χάσουν και να προκριθούν.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Αναμφίβολα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και το ξέραμε. Ξέραμε επίσης ότι η Μπέτις είναι μια ομάδα που θέλει την κατοχή της μπάλας, εμείς έπρεπε να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν τον ρυθμό, να βρούμε λύσεις και νομίζω ότι το καταφέραμε. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη».

Για το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να εκτελέσει το κρίσιμο πέναλτι: «Όπως είπα και χθες, οι συμπαίκτες μου είναι εκείνοι που μου δίνουν την αυτοπεποίθηση, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και όλο αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να σκοράρω».

Τι σημαίνει αυτή η νίκη ενόψει της ρεβάνς: «Ξέρουμε ότι οι αγώνες που διαρκούν 180 λεπτά δεν τελειώνουν μέχρι να τελειώσει το τελευταίο λεπτό. Βεβαίως θα πρέπει στην Ισπανία να κάνουμε ένα εξίσου καλό παιχνίδι, αν όχι καλύτερο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε».