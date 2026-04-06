Οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει - μετά το 0-1 από την ΑΕΚ - να πάνε στην Λεωφόρο για να πάρουν το διπλό στις 19 Απριλίου σε ένα ματς που είναι σαν do or die πλέον.

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Κυριακής ήταν απογοητευτικός αγωνιστικά και υπέστη σκληρή ήττα από την ΑΕΚ με 0-1 (στο Καραϊσκάκη). Αποδοκιμάστηκε για τα καλά από τον κόσμο του και στην διάρκεια του αγώνα και μετά το πέρας του και είναι σαφές ότι τα μηνύματα της εξέδρας είχαν άπαντες ως αποδέκτες. Από τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως τους παίκτες.

Χαρακτηριστικά ο Έσε - που ήταν ίσως ο μόνος που χειροκροτήθηκε από την εξέδρα - τόνισε μεταξύ άλλων πώς «εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να βρούμε λύση στα επόμενα παιχνίδια». Έτσι μετά το τέλος του αγώνα από τις δηλώσεις των παικτών των γηπεδούχων αλλά και του Ισπανού τεχνικού (των Πειραιωτών) φάνηκε ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για το πολύ κακό αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας. Φυσικά δεν αρκεί μόνο αυτό.

Από την άλλη αυτό το 0-1 της ΑΕΚ σε συνδυασμό με την επιθετική αφλογιστία της ομάδας τον τελευταίο καιρό αλλά το ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν πάρει καθόλου καλό βαθμό φέτος στα ντέρμπι δίνουν ως στοιχεία έναν χαρακτήρα... τελικού στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στις 19 Απριλίου. Υπάρχει πια ένα πολύ μεγάλο πρέπει για αυτόν τον αγώνα (απ' όλες τις απόψεις).

Στο ματς αυτό το σύνολο του Μεντιλίμπαρ καλείται και να έχει άλλου τύπου εμφάνιση (πολύ πιο καλή προφανώς) αλλά και να πάρει το νικηφόρο αποτέλεσμα καθώς πλέον τα πράγματα είναι ιδιαίτερα οριακά για εκείνο και ενώ βρίσκεται στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα σημείο που έχει ανάγκη από ένα... ηλεκτροσόκ για να πάρει ξανά μπρος αγωνιστικά αλλά και γενικότερα (και σε επίπεδο ψυχολογίας) και αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι ικανό να κρίνει πάρα πολλά σε σχέση με τους Πειραιώτες.

Κατά τα άλλα μετά τον αγώνα ο κόουτς Μεντιλίμπαρ κλείστηκε μαζί με τους παίκτες του στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για περίπου 30 λεπτά. Εκεί ο Βάσκος τεχνικός τους μίλησε για όσα έγιναν στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ και για το τι δεν έκαναν καλά οι παίκτες του στο φαληρικό γήπεδο.