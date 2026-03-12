Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλείσει τη Μπέτις θα παίξει με Μπράγκα ή Φερεντσβάρος.

Ο μάγκας Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη Μπέτις στο ΟΑΚΑ και στις 19 του μήνα στις 22:00 στην έδρα της ισπανικής ομάδας θα κριθεί η πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Αν το τριφύλλι αποκλείσει την ισπανική ομάδα, τότε στους «8» θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος ή την Μπράγκα. Το πρώτο ματς, μάλιστα, θα είναι εκτός και η ρεβάνς στην έδρα του, αφού θα έχει αφήσει εκτός πιο ισχυρό αντίπαλο. Η Μπέτις στη League Phase τερμάτισε 4η και η Μπράγκα 6η, ενώ στη 12η θέση ήταν η Φερεντσβάρος.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Φερεντσβάρος ή Μπράγκα - Παναθηναϊκός ή Μπέτις

Γκενκ ή Φράιμπουργκ - Θέλτα ή Λιόν

Στουτγκάρδη ή Πόρτο - Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ

Μπολόνια ή Ρόμα - Λιλ ή Άστον Βίλα

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Φερεντσβάρος/Μπράγκα ή Παναθηναϊκός/Μπέτις - Γκενκ/Φράιμπουργκ ή Θέλτα/ Λιόν

Στουτγκάρδη/Πόρτο ή Νότιγχαμ/Μίντιλαντ - Μπολόνια/Ρόμα ή Λιλ/Άστον Βίλα

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)