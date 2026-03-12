Παναθηναϊκός: Ο αντίπαλος στους «8» αν περάσει κι ο δρόμος προς τον τελικό
Ο μάγκας Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τη Μπέτις στο ΟΑΚΑ και στις 19 του μήνα στις 22:00 στην έδρα της ισπανικής ομάδας θα κριθεί η πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.
Αν το τριφύλλι αποκλείσει την ισπανική ομάδα, τότε στους «8» θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος ή την Μπράγκα. Το πρώτο ματς, μάλιστα, θα είναι εκτός και η ρεβάνς στην έδρα του, αφού θα έχει αφήσει εκτός πιο ισχυρό αντίπαλο. Η Μπέτις στη League Phase τερμάτισε 4η και η Μπράγκα 6η, ενώ στη 12η θέση ήταν η Φερεντσβάρος.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Φερεντσβάρος ή Μπράγκα - Παναθηναϊκός ή Μπέτις
Γκενκ ή Φράιμπουργκ - Θέλτα ή Λιόν
Στουτγκάρδη ή Πόρτο - Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ
Μπολόνια ή Ρόμα - Λιλ ή Άστον Βίλα
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Φερεντσβάρος/Μπράγκα ή Παναθηναϊκός/Μπέτις - Γκενκ/Φράιμπουργκ ή Θέλτα/ Λιόν
Στουτγκάρδη/Πόρτο ή Νότιγχαμ/Μίντιλαντ - Μπολόνια/Ρόμα ή Λιλ/Άστον Βίλα
Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)
