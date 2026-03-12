Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για το ποδοσφαιρικό έπος του ΟΑΚΑ που είχε την υπογραφή του Ράφα Μπενίτεθ, των ποδοσφαιριστών και των οπαδών του Παναθηναϊκού!

Ένας Παναθηναϊκός βγαλμένος από τους ποδοσφαιρικούς... 300! Έτοιμος να πεθάνει για κάθε μπάλα, να δώσει και την ψυχή του σε κάθε μονομαχία, να αφήσει τα πάντα πάνω στο χορτάρι για να πάρει αυτό το ματς. Το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι άδικο, κάποιες είναι και δίκαιο. Απόψε δεν έδωσε ανταμοιβή στην πιο ποιοτικό, στον πιο όμορφο στο μάτι αλλά σε αυτόν που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει και την ψυχή του. Κι αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός που υπενθύμισε σε όλους και περισσότερο στον εαυτό του, πως το ''Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός'' είναι κάτι μοναδικό, κάτι που αφορά μόνο εκείνον.

Το Τριφύλλι με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει τα πάντα σχεδόν τέλεια από τον πάγκο, τους παίκτες να πραγματοποιούν υπέρβαση και τον κόσμο να δίνει ρεσιτάλ στις κερκίδες του ΟΑΚΑ... ουρλιάζοντας στα δύσκολα και ξεσπώντας στο φινάλε, το Τριφύλλι νίκησε 1-0 την Μπέτις και πηγαίνει στη Σεβίλλη με προβάδισμα για να ολοκληρώσει μία πρόκριση που ισοδυναμεί με ποδοσφαιρικό θαύμα!

Ο Ισπανός κόουτς παρουσίασε απόψε τους αλύγιστους με την πράσινη φανέλα, εκείνους που με παίκτη λιγότερο, έγιναν ακόμη καλύτεροι και με χρυσή αλλαγή τον Σφιντέρσκι και σκόρερ τον παιχταρά, Ταμπόρδα, έριξαν στο καναβάτσο το σύνολο του Μάνουελ Πελεγκρίνι. Η αποψινή βραδιά ήταν η πιο όμορφη στην Ευρώπη εδώ και δεκαέξι χρόνια και για αυτό είναι τόσο σημαντικό! Οι καλοκαιρινές προκρίσεις ήταν μεγάλες αλλά ήταν το καλοκαίρι. Στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός σε τόσο προχωρημένες φάσεις είχε ξεχάσει πως είναι, απόψε το θυμήθηκε και ο κόσμος του ένιωσε να ρέει ξανά στις φλέβες το ευρωπαϊκό dna.

Ας τα πάρουμε από την αρχή για το αποψινό έπος.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν σαν να βγήκε από εξομοιωτή στα χρώματα του Παναθηναϊκού. Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Το μοτίβο ήταν το αναμενόμενο αλλά το Τριφύλλι έδειξε απόλυτα προετοιμασμένο.

Η Μπέτις είχε 69% κατοχή, οι ''πράσινοι'' πόνταραν επιθετικά σημαδεύοντας τον Τεττέη και στις δεύτερες μπάλες και παρότι απείλησαν μόνο ένα σουτ του Κυριακόπουλου στο 15', κατάφεραν να κρατήσουν χαμηλά σε δημιουργία τους Ισπανούς. Στο 0.42xGoals, με δύο σημαντικές τελικές από τον Κούτσο στο 9' και το 33'. Η ανασταλτική λειτουργία του Τριφυλλιού ήταν καλή με κορυφαίους τους Ίνγκασον και Κάτρη, το highpress του συνόλου του Πελιγκρίνι δεν μπορούσε να έχει εφαρμογή πολλές φορές, καθώς στα ελεύθερα ο τερματοφύλακας έκανε το ελεύθερο με μακρινή μεταβίβαση.

Κλεψίματα ψηλά δεν έδωσαν οι ''πράσινοι'' και στις δύο καλές στιγμές των Ανδαλουσιάνων ο Παναθηναϊκός είχε αυτό που έχουν ανάγκη όλες οι ομάδες που ψάχνουν υπέρβαση. Κίπερ σε καλό βράδυ. Ο Λαφόν είχε τις απαντήσεις και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του. Παίζοντας πολύ πίσω από την μπάλα και για τα δεδομένα της ποιότητας της Μπέτις, ο βαθμός του Παναθηναϊκού για το πρώτο μέρος ήταν πολύ καλός.

Η εικόνα δεν άλλαξε καθόλου στο δεύτερο μέρος. Η Μπέτις την μπάλα, ο Παναθηναϊκός την υπομονή, ο Κούτσο στις τελικές, ευτυχώς άστοχες για τον Λαφόν. Από το ξεκίνημα του αγώνα υπήρχε ένα δεδομένο και αναγκαστικό mismatch. Αυτό του Αμπντέ με τον Ζαρουρί. Ο πιο επιδραστικός εξτρέμ της Μπέτις απέναντι σε έναν εξτρέμ των Αθηναίων.

Ο Μαροκινός τα πήγαινε εξαιρετικά αλλά στο 59' έχασε την συγκέντρωσή του, πάτησε από πίσω τον συμπατριώτη του και οδήγησε τον Μαρτσίνιακ να δείξει δεύτερη κίτρινη. Αποβολή και παίκτης λιγότερος για τριάντα και βάλε λεπτά. Στο πρώτο δεκάλεπτο με 10vs11, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει μέτρα, χρόνο, κάποια φάουλ εκτός περιοχής και να το διαχειριστεί εξαιρετικά. Στη συνέχεια η Μπέτις πίεσε αρκετά, ο Λαφόν έδειξε πως ήταν σε πολύ καλό βράδυ ξανά στο 77' σε σουτ του Άντονι. Το φρεσκάρισμα ήρθε στο 84' με την ταυτόχρονη είσοδο του Σιώπη και του Σφιντέρσκι.

Ο Πολωνός φορ στην πρώτη του επαφή έκανε κάτι μοναδικό! Πήρε πέναλτι, την δεύτερη κίτρινη του Γιορέντε και έδωσε την ευκαιρία στον Ταμπόρδα να δώσει προβάδισμα πρόκρισης. Ο Αργεντινός νίκησε τον Λόπεθ, έστειλε την μπάλα στο πλεκτό και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του!

Εκατό κιλά ποδοσφαιρικά... καρύδια έχει η ψυχούλα αυτή που πήρε την μπάλα αγκαλιά και δεν την άφησε σε κανέναν. Και το κάρφωσε! Δεν υστέρησε κανείς απόψε αλλά ήταν σπουδαίος ο Λαφόν, τρομεροί οι Ίνγκασον και Κάτρης, σούπερ ο Τεττέη και ο Ταμπόρδα που έκρινε το ματς...