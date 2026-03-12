Με Καλάμπρια στους στόπερ και Ζαρουρί φουλ μπακ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπέτις

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι με την Ρεάλ Μπέτις στους «16» του Europa League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις, του πρώτου μεταξύ τους για τους «16» του Europa League, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Μετά από πολλή σκέψη ο Ράφα Μπενίτεθ επέμεινε στην χρησιμοποίηση του 3-4-2-1, παρά το γεγονός πως οι μόνοι διαθέσιμοι στόπερ ήταν οι Κάτρης και Ίνγκασον, μιας και ο Πάλμερ-Μπράουν είναι τραυματίας, ο Γεντβάι εκτός λίστας και ο Τουμπά τιμωρημένος, όπως και η εφεδρική λύση που ακούει στο όνομα Ερνάντεθ.

Μπροστά λοιπόν από τον Λαφόν, θα είναι ο Ίνγκασον, έχοντας δεξιά του τον Καλάμπρια και αριστερά του τον Κάτρη. Στη θέση του Ιταλού ως δεξιός φουλ μπακ θα ξεκινήσει ο Ζαρουρί ενώ στα αριστερά στην αντίστοιχη θέση θα είναι ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή προτιμήθηκε το δίδυμο Τσέριν και Ρενάτο, έχοντας μπροστά τους από τα δεξιά τον Ταμπόρδα και από τα αριστερά τον Πελίστρι. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.