Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις ιδιαιτερότητες του πρώτου αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, τις απουσίες του Τριφυλλιού και το επιθυμητό σενάριο από την πλευρά του ισπανικού φαβορί.

Τα σημάδια είναι θετικά για τον Παναθηναϊκό. Η αυτοπεποίθηση αγγίζει κόκκινο, τα αποδυτήρια είναι μια χαρά, η σπίθα για διάκριση είναι εκεί. Η πρόκληση μεγάλη, η ατμόσφαιρα στην κερκίδα πιο αγαπησιάρικη παρά ποτέ στην εφετινή σεζόν, η πίστη του προπονητή στις δυνατότητες των παικτών ενισχυμένη, η πίστη των παικτών στο πλάνο του κόουτς επίσης. Ο Τετέι είναι... on fire, οι περισσότεροι παίκτες είναι στην καλύτερη στιγμή της σεζόν, το άγχος για την τετράδα έγινε καπνός, πίεση για πρόκριση δεν υπάρχει, το άγχος είναι μόνο γόνιμο εναντίον της Μπέτις.

Του Μπακασέτα η πιο σημαντική απουσία

Ομως αυτός ο Παναθηναϊκός είναι σχεδόν... μισός. Σύμφωνοι, δεν θα έχει στον πάγκο αυτή τη φορά τη μικτή «κατεψυγμένων» και Κ19 όπως με τη Ρόμα. Μετρήστε όμως: τραυματίες οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν, τιμωρημένοι οι Τουμπά, Μπακασέτας και Ερνάντεθ, εκτός λίστας οι Γεντβάι, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Τσάβες, Γιάγκουσιτς. Κι ας συνυπολογίσουμε ότι Σιώπης και Τσιριβέγια που επιστρέφουν, δεν έχουν τον απαιτούμενο ρυθμό, αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα ακόμα «ευρωπαϊκό» ματς η συνθήκη είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ δύσκολη για τον Παναθηναϊκό. Διότι ασφαλώς η Μπέτις δεν είναι ούτε Βικτόρια Πλζεν, ούτε Φερεντσβάρος, ούτε Φέγενορντ. Είναι απλά το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, μετά την Αστον Βίλα.

Προφανώς, το πρόβλημα είναι τεράστιο στην αμυντική ζώνη. Ο Κάτρης είναι μια χαρά για την ηλικία του, αλλά άγουρος, ο Καλάμπρια (αν ο Μπενίτεθ επιμείνει στο 3-4-3) δεν είναι στόπερ, μοναδική εναλλακτική λύση από τον πάγκο ο Αγγελος Βύντρα, ο σούπερ ανερχόμενος γιος του Λουκά! Μικρότερο είναι το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, αλλά επίσης υπαρκτό. Χρειαζόταν η πείρα και η φόρμα του Μπακασέτα σ' αυτό το ματς. Οπως και τα τρεξίματα και η σωματοδομή του Κοντούρη. Με Σάντσες – Τσέριν ή Σάντσες – Σιώπη (ή Σάντσες – Τζούρισιτς σε Kinder έκπληξη version), όλα θα εξαρτώνται από τις αντοχές του σούπερ βελτιωμένου Πορτογάλου και τις καλύψεις που θα του παρέχουν αμυντικά όλοι οι υπόλοιποι.

Πιο σημαντική απουσία βάσει των ενδεκάδων που χρησιμοποιεί στις τελευταίες 40 μέρες ο Μπενίτεθ είναι του Μπακασέτα, ο οποίος μαζί με τον Σάντσες ορίζει τον ρυθμό του παιχνιδιού και ασφαλώς είναι ο Νο 1 επιδραστικός παίκτης στα αποδυτήρια: στο γήπεδο Νο 1 είναι ο Ινγκασον. Δεύτερη πιο σημαντική απώλεια είναι των τριών στόπερ: Ερνάντεθ, Τουμπά και ειδικά του φορμαρισμένου Γεντβάι, ο οποίος έχει περιορίσει δραστικά τον αριθμό των λαθών του και συνεργάζεται μια χαρά από τη δεξιά πτέρυγα με τον Καλάμπρια.

Η καλύτερη ομάδα έχει δεχθεί γκολ στα 10 από τα 12 ματς το 2026

Από την άλλη πλευρά, ας μην υποτιμούμε και τις ευνοϊκές παραμέτρους για τον Παναθηναϊκό. Οπως το γεγονός ότι η Μπέτις είναι... μες στην γκρίνια, επειδή στα τελευταία τρία ματς πήρε μόνο δύο βαθμούς κι έχασε έδαφος (στο -9 από Βιγιαρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης) στη μάχη για μια θέση στο Champions League. Oπως το ότι και η ισπανική ομάδα έχει τις δικές της απουσίες: κυρίως του Αμραμπατ, αλλά και των Ισκο, Λο Σέλσο είναι πολύ σημαντικές. H επίθεσή της είναι «φωτιά», αλλά η Χετάφε που της έκλεισε τα... πάντα, τη νίκησε σχετικά εύκολα 2-0 την Κυριακή κι ας μην ξεχνάμε ότι σε 12 ματς του 2026 η Μπέτις δέχθηκε γκολ στα 10!

Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός εκτός της δεδομένης βελτίωσής του, είναι και σε καλό φεγγάρι γενικώς το τελευταίο διάστημα: πρόκριση στα πέναλτι, πρώτη φάση με γκολ στα περισσότερα ματς, γκολ ακόμα κι από παίκτες που δεν είχαν σκοράρει με την πράσινη φανέλα (Σάντσες, Αντίνο, Κοντούρης, Ερνάντεθ). Για να είμαστε επίσης ειλικρινείς, όπως σε όλα τα ματς, έτσι και σ' αυτό, πολλά εξαρτώνται από την καλύτερη ομάδα. Και καλύτερη ομάδα είναι σαφώς η 5η της La Liga, όχι η 4η της Stoiximan Superleague. Ομως δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί πως σε δύσκολες στιγμές, σε περιόδους με πολλά σκαμπανεβάσματα στο πρωτάθλημα και αλλαγές στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να μείνει όρθιος στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια επί του αήττητου Μπενίτεθ, έχοντας ως αγαπημένο αποτέλεσμα την ισοπαλία.

Θα είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο;

Το σενάριο για το οποίο πρέπει να είναι απόλυτα προετοιμασμένος είναι το χειρότερο: πώς θα διαχειριστεί τον αγώνα αν προηγηθεί η Μπέτις. Στην Ουγγαρία ισοφάρισε, με τη Ρόμα (εναντίον δέκα παικτών) ισοφάρισε, με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ ισοφάρισε και προηγήθηκε: σκληρό καρύδι! Ολες αυτές έκαναν ένα λάθος. Αλλες πριν, άλλες κατά τη διάρκεια του αγώνα βάσει της ροής του: τον υποτίμησαν. Μακάρι να το κάνει και η Μπέτις. Μακάρι να μπει στο γήπεδο «βλέποντας» την 4η του πρωταθλήματος Ελλάδας, μια ομάδα ελλιπή, μια ομάδα που τερμάτισε 16 θέσεις πιο κάτω από την ίδια στη League Phase (4η – 20ός), μια ομάδα που απλώς προκρίθηκε στα πέναλτι επί μιας απλώς καλής τσέχικης αντιπάλου.

«Αν νομίζουμε ότι είμαστε ανώτεροι απ' αυτούς μόνο και μόνο λόγω του ονόματός μας, θα κάνουμε ένα τεράστιο λάθος» είπε ο «σοφός» Πελεγκρίνι, αλλά μερικές φορές τα λόγια από την πράξη απέχουν και η μεταδοτικότητα στο μυαλό του ποδοσφαιριστή είναι μέγα ζητούμενο. Ο Παναθηναϊκός, ως καθαρό αουτσάιντερ πρέπει πρώτα να σώσει την παρτίδα και μετά να πάει να την πάρει. Στη Σεβίλλη θα έχει επιπλέον τέσσερις παίκτες και απόλυτα έτοιμο τον Τσιριβέγια: ας τη σώσει αύριο και τα ξαναλέμε για την υπέρβαση...υμπιακό. Αλλο Λεωφόρος, άλλο Λιβαδειά. Αλλη φανέλα, άλλη ποιότητα, άλλη βαρύτητα, μεγαλύτερος πολύ ο βαθμός δυσκολίας πια. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι από πέρυσι τα ματς δεν είναι δέκα και οι διεκδικίσιμοι βαθμοί δεν είναι 30. Τα ματς είναι έξι και οι βαθμοί 18. Και όποιος αντέξει...