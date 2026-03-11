Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπέτις.

Δεκαέξι χρόνια μετά. Παρά μία ημέρα. Ήταν 11 Μαρτίου του 2010 όταν ο Παναθηναϊκός υποδεχόταν την Σταντάρ Λιέγης στο ΟΑΚΑ για τους «16» του Europa League. Για να αντιληφθούμε πόσα χρόνια έχουν περάσει, προπονητής ήταν ο Νίκος Νιόπλας και την ενδεκάδα αποτελούσαν οι: Γκαλίνοβιτς, Δάρλας, Βύντρα, Σαριέγκι, Καντέ, Σιμάο, Ζιλμπέρτο, Ρουκάβινα, Λέτο, Νίνης και Σισέ.

Από τότε ο κορυφαίος ελληνικός σύλλογος στην Ευρώπη, πέρασε πολλά, έφτασε στο σημείο να περάσουν έντεκα χρόνια για να γευθεί νίκη σε φάση ομίλων(από το 1-0 επί της Μάριμπορ το 2012, στο 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στο 2023), ξέχασε πως είναι να βιώνεις αυτά τα μοναδικά ευρωπαϊκά βράδια που του έδωσαν και δικαίως τον τίτλο του «πρέσβη».

Η αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στη Μπέτις είναι από μόνη της ιστορική, είναι ένα πειστήριο επιστροφής του κλαμπ στην κανονικότητά του. Με βήματα μόνο μπροστά στα ευρωπαϊκά Κύπελλα από το 2023 και μετά, το Τριφύλλι μετά τους «16» του Conference, είναι φέτος στην ίδια φάση του Europa.

Δεν είναι επιτυχία για ένα κλαμπ που έχει παίξει σε τελικό Champions League(1971), δύο φορές στα ημιτελικά(1985, 1996), δύο φορές στα προημιτελικά(1991, 2022) και δύο φορές στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA(1988, 2003). Είναι, όμως, μία επιστροφή σημαντικά για όσα έγιναν στον Παναθηναϊκό από το 2010 μέχρι και σήμερα.

Τα δύο παιχνίδια με τους Ισπανούς είναι μια γιορτή για τον κόσμο που βλέπει την ομάδα του να διεκδικεί είσοδο στα προημιτελικά μετά από μια... ζωή ολόκληρη, είναι μια γιορτή για τους ποδοσφαιριστές που θα παίξουν δύο ματς χωρίς ένα τεράστιο «πρέπει» πάνω από το κεφάλι τους, χωρίς την αδυσώπητη πίεση που μπορεί να καταπιεί ομάδες και ομάδες στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις.

Το μέγεθος, η ποιότητα, η αξία της Μπέτις, δημιουργεί τις παραπάνω συνθήκες. Είναι το απόλυτο φαβορί. Όχι ως «μέγεθος», με εξαίρεση τον περσινό τελικό του Conference League, δεν έχουν τις πορείες του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Είναι, όμως, μία από τις καλύτερες ομάδες της La Liga, με έναν σπουδαίο προπονητή στον πάγκο, με χρηματιστηριακή αξία στα 229 εκατομμύρια ευρώ, με τρομερή ποιότητα, ειδικά από την μεσαία γραμμή και μπροστά.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της υπέρβασης που κυνηγά ο Παναθηναϊκός, ΠΟΤΕ μέχρι και σήμερα ομάδα του big4 δεν έχει αποκλείσει τους Ισπανούς και συνολικό το ρεκόρ του εθνικού ποδοσφαίρου είναι 3/30!

Πριν 54 χρόνια ο Πανιώνιος πέταξε εκτός την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο ΟΦΗ και εκείνος τους «ροχιμπλάνκος» πριν 33 χρόνια και ο Άρης την Σαραγόσα την σεζόν 2007-2008! Οι «πράσινοι» στην δική τους λίστα έχουν 0/8! Μπιλμπάο δύο φορές, Λα Κορούνια, Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο, Μάλαγα αποδείχθηκαν αξεπέραστα εμπόδια.

Θες τερματοφύλακα «κέρβερο» και τον Τεττέη σε beast mode

Σε κάθε ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού οι τερματοφύλακες ήταν ακρογωνιαίοι λίθοι. Από τον Τάκη Οικονομόπουλο μέχρι τον Γιόζεφ Βάντσικ και τον Αντώνη Νικοπολίδη. Οι ελληνικές ομάδες δεν είναι ισπανικές, αγγλικές, γερμανικές, να πατούν στο χορτάρι και να κυριαρχούν σε προχωρημένες φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κατά κύριο λόγο πιέζονται, δέχονται ευκαιρίες, οπότε οι άσοι είναι κομβικοί.

Απέναντι στην Μπέτις, το Τριφύλλι έχει ανάγκη έναν Λαφόν «κέρβερο». Κάποιον που θα έχουν τελειώσει και τα δύο ματς και θα έχει δεχθεί πολύ λιγότερα τέρματα από το προσδοκώμενο των τελικών που πήγαν προς την εστία του.

Ο Ιβοριανός κίπερ σε οκτώ ματς στο Europa League δέχθηκε τελικές ίσες με 6.99xGoals και η μπάλα κατέληξε στο πλεκτό του 8. Μη ιδανική επίδοση, την οποία την δημιούργησε στα δύο ματς με την Βικτόρια Πλζεν, όπου ήταν κακός και πήρε το αίμα του πίσω κατά κάποιον τρόπο στη διαδικασία των πέναλτι.

Η απόδοσή του θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό το πόσο ανταγωνιστικός θα είναι σε αυτά τα ματς ο Παναθηναϊκός που έχει ανάγκη την καλύτερη εκδοχή του διεθνούς άσου.

Το ένα βαρόμετρο είναι ο Λαφόν και το άλλο ο πιο επιδραστικός παίκτης του συνόλου μέσα στο 2026. Ο Ανδρέας Τεττέη. Ο Έλληνας φορ ξεκίνησε φουριόζος στην Ευρώπη, σκόραρε τρεις φορές εις βάρος της Πλζεν και ο Ράφα Μπενίτεθ ποντάρει πολλά στην ικανότητα του 25χρονου άσου στις 1vs1 μονομαχίες ψηλά στο γήπεδο, στην ταχύτητά του και στην δύναμή του. Αν το παιχνίδι «βγει» στον Τεττέη, αν οι «πράσινοι» βρουν ορθολογικούς τρόπους να τον «ταϊσουν», τότε το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο θα μπει στο...on και όλα θα είναι διαφορετικά για την ομάδα του Ισπανού προπονητή.

Το δίλημμα του Ράφα

Επιστρέφοντας στο αγωνιστικό κομμάτι και στο γιατί, ειδικά αύριο μιλάμε για υπέρβαση των υπερβάσεων που αναζητά στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Μπέτις χωρίς 12 παίκτες! Εννιά που ήταν διαθέσιμοι στη Λιβαδειά(Γεντβάι, Ερνάντεθ, Τουμπά, Μπακασέτας, Ρενάτο, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Σισοκό, Tσάβες) και τρεις μακροχρόνια απόντες, όπως ο Κώτσιρας, ο Πάλμερ και ο Ντέσερς.

Δεν το λες και ιδανικό. Ο Ράφα Μπενίτεθ δοκίμασε τετράδα, καθώς δεν έχει στόπερ για τριάδα, έδειξε όμως ταυτόχρονα, πως πάντα στο μυαλό του είναι και η διατήρηση του 3-4-2-1 που συνοδεύει την καλή εικόνα της ομάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Αν έπρεπε κάπου να... ποντάραμε το κατιτίς μας, αυτό θα ήταν το 3-4-2-1 με τον Καλάμπρια δεξιό στόπερ δίπλα σε Ίνγκασον και Κάτρη και έναν εκ των Πελίστρι ή Ζαρουρί στο δεξί άκρο. Ρενάτο και Τσέριν αναμένεται να είναι το «δίδυμο» στον άξονα αν και ίσως στις ανάγκες αυτού του ματς, η επιστροφή του Σιώπη να ήταν πιο ταιριαστή.

Ο Τεττέη, ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα έχουν το προβάδισμα για τις θέσεις της επίθεσης.