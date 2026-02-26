Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ και η Βικτόρια Πλζεν κοντράρονται για το ποιος θα διατηρήσει το αήττητό του και θα πάρει τελικά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Αποστολή στο Πίλσεν: Σωτήρης Μυκονίου

Η μέρα έφτασε. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει (19:45-Cosmote Sport 3-live από Gazzetta) απόψε την Βικτόρια Πλζεν στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League, που θα κρίνει το ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Από τη μία υπάρχει το «τριφύλλι» του Ράφα Μπενίτεθ, το οποίο δεν έχει ακόμη γνωρίσει την ήττα στα έξι παιχνίδια που έχει δώσει στο τουρνουά υπό τις οδηγίες του Μαδριλένου τεχνικού.

Από την άλλη υπάρχει η σκληροτράχηλη Πλζεν, που αγωνίζεται μάλιστα και στην έδρα της, η οποία φέτος έχει να ηττηθεί έξι μήνες, από το τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League.

Ένας από τους δύο στο τέλος της βραδιάς θα δει το αήττητο σερί του να σταματάει ή να συνεχίζεται στη θεωρία και στην πράξη να κρίνονται όλα στην παράταση ή τα πέναλτι.

Ήττες σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, αλλά όχι σε Ευρώπη

Η έλευση του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό δεν συνοδεύτηκε με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στην ομάδα, ωστόσο στην Ευρώπη τα πράγματα πήγαν λίγο καλύτερα απ' ότι στις εγχώριες διοργανώσεις.

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη

Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1

0-1 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

- Στουρμ Γκρατς 2-1 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

- Βικτόρια Πλζεν 0-0 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1

1-1 Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1

- Ρόμα 1-1 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 2-2

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να μείνουν αήττητοι στα έξι πρώτα παιχνίδια του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο τους μετρώντας δύο νίκες, αλλά και τέσσερις ισοπαλίες. Μπορεί η 20η θέση στην οποία κατέληξαν στο League Stage να μην συναρπάζει κι αυτό είναι λογικό, ωστόσο με το πως είχε η κατάσταση του κλαμπ την περίοδο ασυτή, ήταν ένα αποτέλεσμα ανεκτό.

Μία πιθανή συνέχιση του σερί αυτού απόψε είναι πιθανό να φέρει το «τριφύλλι» στους «16» της διοργάνωσης δίνοντάς του μία σημαντική ανάσα, αλλά και κάτι να περιμένει τον επόμενο μήνα με ενθουσιασμό.

Καλή η μάχη για την τετράδα, αλλά φέρνει περισσότερο άγχος στην ομάδα για να αποφύγει το αρνητικό αυτό σενάριο, παρά οποιοδήποτε είδος χαράς ή ενθουσιασμού.

Η μοναδική αήττητη Πλζεν σε όλη τη διοργάνωση

Για να κάνει όμως ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ το επόμενο βήμα στην διοργάνωση θα πρέπει να λυγίσει τη μοναδική ομάδα που δεν έχει ηττηθεί φέτος. Η Βικτόρια Πλζεν δεν έχει χάσει κανένα από τα εννέα παιχνίδια που έχει δώσει.

Τα αποτελέσματα της Πλζεν στο Europa League

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 1-1

Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 3-0

Ρόμα - Βικτόρια Πλζεν 1-2

Βικτόρια Πλζεν - Φενέρμπαχτσε 0-0

Βικτόρια Πλζεν - Φράιμπουργκ 0-0

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

Βικτόρια Πλζεν - Πόρτο 1-1

Βασιλεία - Βικτόρια Πλζεν 0-1

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 2-2

Σ' αυτά έχει πετύχει τρεις νίκες κόντρα σε Ρόμα εκτός, Μάλμε εντός και Βασιλεία εκτός ενώ τα άλλα ματς έχουν λήξει ισόπαλα, δύο εκ των οποίων με τον αποψινό της αντίπαλο Παναθηναϊκό.

Μπορεί και σ΄ αυτή τα αποτελέσματα να μην είναι τα ιδεατά που θα φανταζόταν κανείς όταν άκουγε τη λέξη αήττητο, ωστόσο έχει κάνει μεγάλες νίκες, όπως με τους Ρωμαίους ενώ έχει πάρει και «Χ» με δύσκολους αντιπάλους, όπως οι Πόρτο και Φενέρμπαχτσε.

Αν μη τι άλλο ένα σερί εννέα αγώνων χωρίς ήττα δεν παύει ποτέ να είναι εντυπωσιακό όταν πρόκειται για ομάδα που προέρχεται από μία χώρα όπως η Τσεχία και ειδικά όταν αυτό συμβαίνει στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Κλείνοντας απόψε το βράδυ δεν θα κριθεί απλώς ποια από τις δύο ομάδες θα διατηρήσει το αήττητό της, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά και ποια σ' αυτά τα σερί που τρέχουν θα πάρει προβάδισμα, αφού οι δύο τους έχουν ακριβώς ίδιο ποσοστό νικών στην διοργάνωση, είτε μιλάμε για το 2/6 του Παναθηναϊκού του Ράφα είτε για το 3/9 της Βικτόρια Πλζεν, αφού φτάνουν αμφότεροι το 33,3%.