Ο Ιγκόρ Τούντορ βρίσκει τη μία καλή δουλειά μετά την άλλη, συνεργαζόμενος με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Άντονι Σέριτς!

Τον Ιγκόρ Τούντορ σαν προπονητή τον είχαμε μάθει στην Ελλάδα τη σεζόν 2015/16, όταν έμεινε για μερικούς μήνες στον πάγκο του ΠΑΟΚ δίχως ιδιαίτερη επιτυχία. Έκτοτε, παρ' όλα αυτά, κατάφερε να περάσει από πολλούς πάγκους αξιόλογων ομάδων, φτάνοντας μέχρι το ευρωπαϊκό top-5. Γαλατάσαραϊ, Ουντινέζε (δις), Μαρσέιγ, Λάτσιο, Γιουβέντους και, εσχάτως, Τότεναμ, είναι τα μεγαλύτερα ονόματα στο βιογραφικό του Κροάτη, με τον κοινό παρονομαστή σε όλες του τις θητείες να είναι ότι σε καμία δεν έμεινε για πάνω από έναν χρόνο!

Μονάχα στη Χάιντουκ Σπλιτ είχε δουλέψει για σχεδόν μία διετία μεταξύ 2013 και 2015, κατακτώντας και τον μοναδικό τίτλο της προπονητικής του καριέρας, το Κύπελλο Κροατίας. Και παρότι σχεδόν πουθενά δεν μπόρεσε να επιδείξει μεγάλο έργο, με τη θητεία του στην Τότεναμ να ενδέχεται να τελειώσει πριν καλά καλά ξεκινήσει μετά και τα... αίσχη με την Ατλέτικο Μαδρίτης, πολλοί αναρωτιούνται με ανάλαφρη διάθεση ποιος είναι ο μάνατζερ που καταφέρνει να βρίσκει τόσο καλά συμβόλαια στον 48χρονο τεχνικό!

Η απάντηση, ακούγεται γνώριμη στα μέρη μας, καθώς πρόκειται για έναν παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που πέρασε και από τα μέρη μας. Ο λόγος για τον Άντονι Σέριτς, αμυντικό του Παναθηναϊκού μεταξύ 2005 και 2008, ο οποίος ως παίκτης είχε συνυπάρξει με τον Τούντορ τόσο στη Χάιντουκ, όσο και στην εθνική Κροατίας. Ως ατζέντης, ο Σέριτς βρίσκεται πίσω από τις σημαντικές δουλειές που εξασφάλισε ο Τούντορ τα τελευταία χρόνια, με τον νυν κόουτς των Λονδρέζων να αποτελεί το μοναδικό αναγνωρίσιμο όνομα στο πελατολόγιο του άλλοτε μπακ των Πρασίνων...