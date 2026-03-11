Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: Τα δύο βαρόμετρα για τον ΠΑΟ κόντρα στη Μπέτις και το δίλημμα Μπενίτεθ
Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos αναφέρθηκε στη μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις και το δίλημμα του Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης έχει μπροστά του μία μεγάλη πρόκληση. Θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την ισχυρή Μπέτις για τους «16» του Europa League και φυσικά ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten μίλησε για το ματς.
Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού στάθηκε στα δύο βαρόμετρα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπέτις και το δίλημμα που έχει ο Ράφα Μπενίτεθ.
Αναλυτικά όσα είπε στο βίντεο
