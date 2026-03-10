Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού για την σημερινή προπόνηση (10/3), με τον Τσιριβέγια να βγάζει το μεγαλύτερο μέρος αυτής, ενόψει του ματς με την Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (12/3, 19:45) με την Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, για τη φάση των «16» του Europa League.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «πράσινοι» είχαν σήμερα (10/3) πρωϊνή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», με τα ευχάριστα νέα να έρχονται για τον Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος αυτής και έχει πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή κόντρα στους Ανδαλουσιανούς.

Από εκεί και πέρα, το βάρος έπεσε στην τακτική και τα τελειώματα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς και Κώτσιρας, ενώ ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε θεραπεία. Το πρόγραμμα συνολικά περιελάμβανε προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και στο τέλος έγινε εξάσκηση στα τελειώματα