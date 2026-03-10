Ο Πολωνός ρέφερι που μεταξύ άλλων διαιτήτευσε και τον τελικό του Μουντιάλ το 2022, αναλαμβάνει τη μάχη του Παναθηναϊκού με την Μπέτις (12/3).

Έναν από τους πλέον γνωστούς διαιτητές αποφάσισε να ορίσει η UEFA, για την προσεχή, πρώτη μάχη του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μπέτις, στη φάση των «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Ανδαλουσιανούς το βράδυ της Πέμπτης (12/3, 19:45) στο ΟΑΚΑ και ο άρχων της αναμέτρησης θα είναι ο Σιμόν Μαρτσίνιακ.

Ο Ελβετός ρέφερι βρέθηκε και πέρυσι στην χώρα μας, για να διευθύνει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ (0-2), ενώ έχει σφυρίξει και τον προημιτελικό για τον ίδιο θεσμό, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που είχε λήξει ισόπαλος με 1-1. Φυσικά, ήταν και ο διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ το 2022, ενώ είχε οριστεί στην αντίστοιχη θέση και στον τελικό του Champions League το 2023.

Ο 45χρονος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τόμας Λίτκιεβιτς, Ανταμ Κούπσικ, 4ος είναι ο Πάβελ Ρατσκόβσκι, ενώ στο VAR ορίστηκαν οι Άγγλοι Τζάρεντ Ζιλέτ και Μάθιου Ντόνοχου.