Το απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού ενόψει του πρώτου παιχνιδιού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός εκτός από τον πολύ δυνατό αντίπαλο, έχει να αντιμετωπίσει και τις πολλές απουσίες στο παιχνίδι με την Μπέτις, την Πέμπτη το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Απουσίες που έχουν προκληθεί από διάφορους λόγους: λόγω καρτών, λόγω τραυματισμών, λόγω ευρωπαϊκής λίστας. Το αποτέλεσμα όμως παραμένει το ίδιο και ταλαιπωρεί τους «πράσινους» σε όλη την εφετινή σεζόν, έχοντας φυσικά αντίκτυπο και στην εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

Το φοβερό στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον αγώνα της φάσης των «16» του Europa League, είναι πως αν συγκρίνει κανείς την αποστολή του κυριακάτικου παιχνιδιού με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας και τις διαθέσιμες επιλογές που έχει ο Ράφα Μπενίτεθ, θα δει οτι θα απουσιάζει σχεδόν η μισή αποστολή.

Συνολικά για το ματς της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Ισπανός τεχνικός είχε πάρει μαζί τους 23 παίκτες. Από αυτούς λοιπόν οι 9 δεν θα είναι στον πάγκο και θα δουν το ματς από τα επίσημα του ΟΑΚΑ.

Το απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού

Τάσος Μπακασέτας (κάρτες) Αχμέντ Τουμπά (κάρτες) Χάβι Ερνάντεθ (κάρτες) Σωτήρης Κοντούρης (εκτός ευρωπαϊκής λίστας) Μούσα Σισοκό (εκτός ευρωπαϊκής λίστας) Παύλος Παντελίδης (εκτός ευρωπαϊκής λίστας) Τιμ Γεντβαι (εκτός ευρωπαϊκής λίστας) Αντριάνο Γιάγκουσιτς (εκτός ευρωπαϊκής λίστας) Λούκας Τσάβες (εκτός ευρωπαϊκής λίστας)

Στους παραπάνω, θα μπορούσαν να προστεθούν ο Τόνι Βιλένα και ο Γιάννης Μπόκος που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και δεν ταξίδεψαν στην πόλη της Βοιωτίας, ενώ υπάρχουν και αυτοί που έχουν δηλωθεί αλλά δεν είναι διαθέσιμοι λόγω τραυματισμού.

Οι τραυματίες

Πάλμερ Μπράουν

Σίριλ Ντέσερς

Γιάννης Κώτσιρας

Όσον αφορά τον Μανώλη Σιώπη και τον Πέδρο Τσιριβέγια, η κατάστασή τους έχει ως εξής... Ο Έλληνας μέσος θα είναι στην αποστολή, καθώς έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ για τον Ισπανό συμπαίκτη του, θα ξεκαθαρίσει στις δύο τελευταίες προπονήσεις πριν το ματς με την Μπέτις.