Εκτός από την Cosmote TV το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπέτις θα μεταδοθεί και από τον ΑΝΤ1.

Η πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (12/3, 19:45), για τους «16» του Europa League, θα έχει... διπλή τηλεοπτική κάλυψη. Εκτός από την Cosmote TV, το ματς θα προβληθεί και σε ελεύθερο κανάλι, καώς θα μεταδοθεί και από τον ΑΝΤ1.

Το κανάλι του Αμαρουσίου έχει δικαίωμα να προβάλει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι κάθε Πέμπτη και επέλεξε να μεταδώσει το ματς των Πράσινων με τους Ανδαλουσιάνους και όχι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσέλιε, στην Σλοβενία, για το Conference League, το οποίο θα γίνει την ίδα ημέρα, αλλά στις 22:00.

Όσο για τις ρεβάνς; Η επιλογή του ΑΝΤ1 θα εξαρτηθεί από την έκεβαση των πρώτων παιχνιδιών. Θυμίζουμε πως στις 19 Μαρτίου το Τριφύλλι θα φιλοξενησεί από τους Βερδιμπλάνκος στην Ισπανία (22:00), ενώ ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί την Τσέλιε στην Νέα Φιλαδέλφεια (19:45).