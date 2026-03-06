Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντάς τον «σημαντικό» αντίπαλο, ενόψει του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (12/3).

Ερώτηση για τον Παναθηναϊκό δέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μπέτις με την Χετάφε (8/3, 17:15) ο Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Ο τεχνικός των Βερδιμπλάνκος κλήθηκε να απαντήσει αναφορικά με το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης (12/3, 19:45) στο ΟΑΚΑ, και μάλιστα χαρακτήρισε «σημαντικό αντίπαλο» την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Στα 72 του χρόνια ο Χιλιανός εξήγησε πως ναι μεν υπάρχει πρώτα ο αγώνας με τη Χετάφε για τη La Liga, ωστόσο μετά από αυτόν η ομάδα του θα επικεντρωθεί στους «πράσινους», που όπως ανέφερε έχουν εμπειρία από το Champions League. Ύστερα, δήλωσε πως θεωρεί ότι το ρόστερ της Μπέτις είναι ικανό για ναι παίζει σε δυο διοργανώσεις.

«Ο αντίπαλος είναι σημαντικός, έχει παράδοση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο Champions League. Δεν χαρακτηρίζω τους αντιπάλους εύκολους ή δύσκολους με βάση όσα έχουν κάνει. Μετά το παιχνίδι με τη Χετάφε θα επικεντρωθούμε σε αυτή την αναμέτρηση. Θα ήταν σημαντικό να βρεθούμε στον επόμενο γύρο. Έχουμε ένα ρόστερ που πρέπει να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και στις δυο διοργανώσεις».