Παίζοντας με δέκα παίκτες στο β΄μέρος της παράτασης, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο εύστοχος στα πέναλτι από την Βικτόρια Πλζεν και με 4-3 προκρίθηκε στους «16» του Europa League!

Ο Παναθηναϊκός το έκανε ξανά και το έκανε και πάλι στη ρώσική... ρουλέτα τον πέναλτι. Τι κι αν παρ' ότι προηγήθηκε, όλα φάνηκαν να του γυρνάνε την πλάτη μετά την ισοφάριση της Πλζεν και την κόκκινη που αντίκρισε ο Ερνάντεθ στο τέλος του πρώτου μέρους της παράτασης, εκείνος έδειξε από τι είναι φτιαγμένος και πήρε μία επική πρόκριση στα πέναλτι.

Έτσι ξεκίνησαν

Η Βικτόρια Πλζεν παρατάχθηκε μ' ένα 3-5-2. Ο Βίεγκελ και πάλι κάτω από την εστία. Μπροστά του οι Γεμέλκα (κέντρο), Ντουέ (δεξιά) και Σπάτσιλ (αριστερά) ενώ ως δεξιός μπακ αγωνίστηκε ο Μέμιτς και αριστερό ο Βισίνσκι.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Τσερβ, Χροσόφσκι και Λάντρα. Το δίδυμο στην επίθεση είναι οι Λαουάλ και Σουαρέ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε το «τριφύλλι» με το αγαπημένο του 3-4-2-1. Κάτω από την εστία ο Λαφόν ενώ στην τριάδα του κέντρου της άμυνας οι Ίνγκασον (κέντρο), Κάτρης (δεξιά) και Τουμπά (αριστερά).

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο Ρενάτο και Μπακασέτα διατηρήθηκε σταθερό ενώ μπροστά τους ήταν από δεξιά ο Ταμπόρδα και από αριστερά ο Ζαρουρί. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τεττέη.

Γκολ με το... καλημέρα από τη μαγική συνεργασία Ταμπόρδα-Τεττέη

Η Βικτορία Πλζεν να ήταν εκείνη που μπήκε με διάθεση να επιτεθεί πιέζοντας ψηλά τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι «πράσινοι» είχαν το... φάρμακο απαντώντας στην πίεση με μακρινές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας των Τσέχων.

Σε μία απ' αυτές στο 10ο λεπτό, ο Τεττέη έγινε κάτοχος της μπάλας, κατεβάζοντας ωραία, έσπασε τη μπάλα στον Ταμπόρδα που ήρθε κοντά του, έφυγε πίσω του στον χώρο, ο Αργεντινός του πάτησε ωραία τη μπάλα, ο Έλληνας την πήρε και μπήκε στην περιοχή βγαίνοντας απέναντι στον Βίεγκελ, τον οποίο και νίκησε πλασάροντας σωστά.

Αντέδρασε και πίεσε δίχως όμως αποτέλεσμα η Πλζεν

Τρία λεπτά μετά οι «πράσινοι» απείλησαν ξανά και πάλι έπειτα από συνεργασία των Τεττέη και Ταμπόρδα, που είχε ως τελικό αποδέκτη τον Κυριακόπουλο, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε σε σώματα αμυντικών.

Από κείνη το σημείο κι έπειτα οι Πλζεν βρήκε τα πατήματά της και άρχισε να απειλεί την εστία του Παναθηναϊκού.

Στο 17' έγινε η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη των Τσέχων περιοχή του «τριφυλλιού», όμως χάρη στην σωστή αντίδραση του Τουμπά, εκείνοι δεν μπόρεσαν καν να φτάσουν σε τελική.

Τέσσερα λεπτά μετά οι παίκτες της Πλζεν «έκρυψαν» τη μπάλα με ωραία συνεργασία, η οποία είχε ως τελικό αποδέκτη τον Λαουάλ, που εκτέλεσε ωραία μέσα από την καρδιά της περιοχής του Παναθηναϊκού, αλλά έστειλε άουτ τη μπάλα.

Στο 25' και το 26' ήρθαν δύο ακόμη καλές στιγμές για τους Τσέχους, στην πρώτη ο Τουμπά έκοψε σε κόρνερ με τάκλιν το τελείωμα του Λάντρα από πλάγια θέση μέσα από την περιοχή έπειτα από την ωραία ατομική του προσπάθεια ενώ στη δεύτερη ο Μέμιτς, μετά από μία ωραία κομπίνα στο κόρνερ, σούταρε άουτ από τα όρια της περιοχής.

Στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους ο ρυθμός έπεσε και δεν υπήρξαν εκατέρωθεν σημαντικές ευκαιρίες, πέραν από μία αντεπίθεση του Παναθηναϊκού στο 41', όταν ο Ζαρουρί έβγαλε στον Τεττέη, που έφυγε πίσω από το κέντρο, έκανε το σπριντ μέχρι την περιοχή για να φτάσει απέναντι στον Βιέγκελ, όμως ο αμυντικός, που τον ακολουθούσε τον μάρκαρε σωστά και τον έκοψε.

Ισοφάριση της Πλζεν και απανωτές ευκαιρίες

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους δεν υπήρξαν μεγάλες ευκαιρίες και τα μόνα αξιοσημείωτα στο πρώτο τέταρτο ήταν ένα γύρισμα της Πλζεν κι ένα σουτ του Αντού που έστειλε άουτ τη μπάλα.

Στο 62' όμως ήρθε η πρώτη μεγάλη φάση κι έγινε η ζημιά. Κόρνερ για την Πλζεν, έπειτα από την επέμβαση του Λαφόν στο σουτ του Λάντρα, κακή έξοδος του Ιβοριανού κίπερ και ο Σπάτσιλ έκανε με κεφαλιά το 1-1.

Τρία λεπτά λεπτά η Πλζεν είχε τετ α τετ, όμως η τρομερή προσπάθεια του Κάτρη που έκοψε τον αντίπαλό του ενώ βρισκόταν πίσω του, γλίτωσε τον Παναθηναϊκό απο τα χειρότερα.

Στη συνέχεια της φάσης ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντεπίθεση, ο Τεττέη κουβάλησε τη μπάλα και τη γύρισε στον επερχόμενο Ρενάτο, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση αλλά την έστειλε λίγο άουτ.

Δύο λεπτά μετά η Πλζεν απείλησε και πάλι με σουτ του Λάντρα εκτός περιοχής που πέρασε άουτ.

Ο ρυθμός έπεσε και πάλι και η επόμενη φάση ήρθε στο 74' όταν ο Τεττέη ελίχηθκε στην περιοχή των Τσέχων και βρέθηκε στο έδαφος, με τον Ρούμσας να δείχνει «παίζεται» τόσο πριν όσο και μετά τον έλεγχο του VAR, παρ' ότι στο ριπλέϊ φάνηκε να υπάρχει επαφή.

Ένα φάουλ του Ρενάτο στο 80' και ένα σουτ του Αντού τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν οι μοναδικές άξιες λόγου φάσεις που υπήρξαν μέχρι και το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1.

Αποβολή για τον Ερνάντεθ και με δέκα ο Παναθηναϊκός στο 2ο μέρος

Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που είχε τη μοναδική φάση του πρώτου μέρους του επιπλέον μισαώρου, όταν ο Κάτρης σέντραρε και ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά στέλνοντας άουτ τη μπάλα.

Δυστυχώς λίγο πριν το φινάλε του, ο Ερνάντεθ ανέτρεψε τον Αντού και ο Ρούμσας δεν δίστασε να του δείξει αμέσως την άγουσα για τα αποδυτήρια αποβάλλοντάς με απευθείας κόκκινη κάρτα. Κάπως έτσι οι «πράσινοι» έπρεπε να παίξουν με παίκτη λιγότερο στο δεύτερο μέρος της παράτασης.

Ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο του επιπλέον μισαώρου, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και την κούραση.

Μάλιστα είχε και την μεγαλύτερη ευκαιρία αυτού, όταν ο νεοεισελθόντας Σφιντέρσκι, έκανε υπέροχη κάθετη στον Πελίστρι, που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, έκανε το κοντρόλ, αλλά το τελείωμά του βρήκε στο τάκλιν του Ντουέ.

Κάπως έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί που έμελλε για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός να γράψει μία εποποιία.

Η διαδικασία των πέναλτι

Μέμιτς απόκρουση - Καλάμπρια απόκρουση

Χροσόφσκι γκολ - Πελίστρι γκολ

Βισίνσκι γκολ - Τζούρισιτς γκολ

Σουαρέ άουτ - Σφιντέρσκι γκολ

Βαλέντα γκολ - Πάντοβιτς γκολ

MVP: Ο ασταμάτητος Ανδρέας Τεττέη. Το γκολ ήταν πραγματικά το τελευταίο απ' όλα όσα προσέφερε, αφού έδωσε αμέτρητες μάχες με τους αμυντικούς της Πλζεν, τρώγοντας ατελείωτο ποδοσφαιρικό ξύλο για 115 που πάλευε μόνος του στην επίθεση.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Το σύνολο σχεδόν των παικτών του «τριφυλλιού» που με κόπο και ιδρώτα τα έδωσε όλα για να έρθει η μεγάλη πρόκριση.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ζαρουρί δεν μπόρεσε να βοηθήσει καθόλου το «τριφύλλι» στην επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας. Είχε την πάσα στο τετ α τετ που βγήκε ο Τεττέη, όμως τίποτε άλλο, ενώ υπέπεσε και σε αρκετά λάθη.

Η ΓΚΑΦΑ: Η έξοδος του Λαφόν στη φάση του κόρνερ απ' όπου προήλθε το γκολ της Πλζεν κόστισε στον Παναθηναϊκό ένα γκολ και θα μπορούσε και πολύ περισσότερα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Απαράδεκτη διαιτησία εις βάρος του Παναθηναϊκού. Στις δύο πιο σημαντικές φάσεις του αγώνα για το «τριφύλλι, το γκολ της ισοφάρισης της Πλζεν και τη φάση του πέναλτι του Τεττέη, ο Ρούμσας πήγε και τις δύο φορές υπέρ των Τσέχων αγνοώντας επιδεικτικά τις διαμαρτυρίες των παικτών και των ανθρώπων των «πρασίνων». Ούτε καν τα... μικρά όμως δεν μοίρασε δικαια προκαλώντας μεγάλο εκνευρισμό στον Μπενίτεθ και τους παίκτες του. Το μόνο που πέτυχε ήταν η αποβολή του Ερνάντεθ κι αυτό πιθανότατα επειδή ήταν εναντίον του Παναθηναϊκού.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία παλικαρίσια πρόκριση μέσα στην Τσεχία, παρ' ότι αρχικά φάνηκε να πετάει ευκαιρία που είχε όταν προηγήθηκε. Όμως στο τέλος άντεξε και το έκανε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Συνθέσεις:

Βικτόρια Πλζεν: Βίεγκελ, Γεμέλκα (46' Αντού), Σπάτσιλ (82' Σόικα), Ντουέ, Σουαρέ, Τσερβ (82' Βαλέντα), Χροσόφσκι, Λαουάλ (82' Βίντρα), Μέμιτς, Λάντρα (100' Πάνος), Βισίνσκι.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ίνγκασον, Κάτρης, Τουμπά (91' Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο (109' Σφιντέρσκι), Μπακασέτας (89' Τσέριν), Ταμπόρδα (76' Πελίστρι), Ζαρουρί (46' Τζούρισιτς), Τεττέη.