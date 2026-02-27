Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού με επτά σημαντικά παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του Μαρτίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον επόμενο του ευρωπαϊκό αντίπαλο. Η κλήρωση δεν ήταν... φιλική με τους Πράσινους, καθώς έφερε την Μπέτις στο δρόμο τους, την οποία θα αντιμετωπίσουν στις 12 και στις 19 Μαρτίου.

Αυτά τα δύο ματς ήρθαν να προστεθούν στο πρόγραμμα του Τριφυλλιού, το οποίο μέχρι τη διακοπή του Μαρτίου θα δώσει επτά σημαντικά ματς, καθώς εκτός των δυο παιχνιδιών για τους «16» του Europa League έχει πέντε αγώνες στην «κούρσα» με τον Λεβαδειακό για το «πλασάρισμα» στην τετράδα της Stoximan Super League.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός είναι στο -3 από τους Βοιωτούς στο πρωτάθλημα, ενώ λόγω του εξ αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ θα έχει δυο ματς την εβδομάδα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού