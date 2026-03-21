Ο δεύτερος της φετινής Stoiximan Super League θα μπορούσε, σε ένα worst case scenario, να κινδυνέψει να πάθει αυτό που έπαθε πέρυσι η ελβετική Σερβέτ.

Όταν ολοκληρώθηκε η σεζόν στην ελβετική Super League πέρυσι, η Σερβέτ είχε εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από την πρωταθλήτρια, Βασιλεία, και μπροστά από τη Γιουνγκ Μπόις, την οποία άφησε δύο βαθμούς πίσω της. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά, στη Γενεύη μάλλον σκέφτηκαν πως ίσως θα ήταν καλύτερα να είχε αφήσει τον σύλλογο της Βέρνης να τους προσπεράσει! Και εξηγούμαστε...

Το σενάριο Σερβέτ, όπως το χαρακτηρίζει η σελίδα Football Meets Data, αφορά το ζήτημα που δημιουργείται στις χώρες των θέσεων 10, 11 και 12 στη βαθμολογία της UEFA. Εκεί δηλαδή όπου βρίσκεται από πέρυσι και η Ελλάδα. Στις θέσεις αυτές, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια είναι πέντε, με δύο για το Champions League, δύο το Europa και ένα το Conference. Εξασφαλισμένη παρουσία σε league phase έχουν ωστόσο μονάχα ο πρώτος και ο τρίτος (ή ο Κυπελλούχος), κάτι που σημαίνει πως ο δεύτερος ενδέχεται, σε περίπτωση που κάνει ένα καταστροφικό καλοκαίρι, να μείνει εκτός Ευρώπης! Αυτός ακριβώς συνέβη στη Σερβέτ, που είχε εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Εκεί, οι Ελβετοί αποκλείστηκαν από τη Βικτόρια Πλζεν, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν στον 3ο προκριματικό του Europa. Ούτε εκεί πήγαν καλά τα πράγματα, με την Ουτρέχτη να νικά δις τους Γκρενά και να τους... υποβιβάζει στα playoffs του Conference League. Εκεί γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να πετά εκτός Ευρώπης τη Σερβέτ! Όλα αυτά, την ώρα που η Γιουνγκ Μπόις, τρίτη πέρυσι στην Ελβετία, πέρασε με δύο νίκες εις βάρος της Σλόβαν Μπρατισλάβας στη league phase του Europa League και εξασφάλισε έσοδα αλλά και οκτώ ευρωπαϊκούς αγώνες.

Τον εν λόγω κίνδυνο, αντιμετωπίζει, δεδομένα, και η ομάδα που θα τερματίσει φέτος δεύτερη στα playoffs της Stoiximan Super League, η οποία θα πάρει εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο. Αντιθέτως, ο τρίτος ή ο Κυπελλούχος, θα έχει στη διάθεσή του ένα εξαιρετικό εισιτήριο για τα playoffs του Europa League, ήτοι παρουσία μίνιμουμ στη league phase του Conference. Φυσικά, όταν κάνεις 0/3 δεν σου φταίει κανένα φορμάτ, ωστόσο είναι δεδομένο πως η συγκεκριμένη ιδιομορφία (την οποία το FMD χαρακτηρίζει glitch) είναι αξιοσημείωτη. Πρακτικά, και η Σερβέτ, και η Γιουνγκ Μπόις, χρειάζονταν το καλοκαίρι του 2025 μία πρόκριση για να μπουν σε league phase, ωστόσο αποδείχτηκε περίτρανα πως μερικές φορές, όλα μπορούν να πάνε στραβά.