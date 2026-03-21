Λημνιός: Σκόραρε ξανά στην Ολλανδία με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ
Ο Δημήτρης Λημνιός σκόραρε για δεύτερη σερί αγωνιστική στην Eredivisie με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρντ, αλλά το γκολ του δεν αρκούσε ώστε η ομάδα του να αποφύγει την ήττα με 2-1 από την Τβέντε.
Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε από νωρίς το σκορ, όταν στο 5΄έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε σωστά στο τετ-α-τετ για το 1-0, αν και οι φιλοξενούμενοι γύρισαν στη συνέχεια το ματς κι έφυγαν με τη νίκη.
Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του 27χρονου στην Ολλανδία, ο οποίος αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στη Φορτούνα Σιτάρντ από τον Παναθηναϊκό.
