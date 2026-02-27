Ο Νίκος Αθανασίου με την βοήθεια του Wyscout φωτίζει κάποιες πτυχές της πρόκρισης του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός μετά από δεκαέξι ολόκληρα χρόνια βρίσκεται ξανά στη φάση των 16 του Europa League, διεκδικώντας την είσοδό του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το Τριφύλλι απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και στο σημερινό σημείωμα θα φωτίσουμε κάποιες από τις πτυχές της πρόκρισης των ''πρασίνων'' κόντρα στους Τσέχους με την βοήθεια του Wyscout.

Η πνευματική ετοιμότητα των μαχητών του Ράφα

Ο Ράφα Μπενίτεθ και στα δύο ματς, ειδικά στη ρεβάνς του Πλζεν, παρουσίασε ένα σύνολο ταγμένο στη πρόκριση. Μία ομάδα που κατέθεσε στοιχεία που παίζουν πάντα σημαντικό ρόλο σε αυτές τις καταστάσεις.

Σχεδόν ιδανικά επίπεδα συγκέντρωσης, αυταπάρνηση, πάθος, γενναιότητα, μαχητικότητα, τακτική συνέπεια. H πνευματική ετοιμότητα του Παναθηναϊκού άγγιξε το άριστο και αυτό αποδείχθηκε στον έξτρα χρόνο της παράτασης και στο διάστημα, όπου οι Τσέχοι έπαιξαν με παίκτη παραπάνω.

Το Τριφύλλι το διαχειρίστηκε άψογα, κράτησε την μπάλα, δεν απειλήθηκε και ήταν εκείνο που είχε την μεγάλη φάση με τον Πελίστρι. Η εικόνα των Αθηναίων παραπέμπε σε ένα σύνολο με υψηλούς δείκτες πίστης που κρατάθηκαν ψηλά μέχρι και το τελευταίο πέναλτι. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από μόνα τους, δεν πατιέται ένα κουμπί και γίνεται η ομάδα

Την περιόρισε αμυντικά και την πέρασε με Τεττέη

Στο ζευγάρι των παιχνιδιών, ο Παναθηναϊκός εμφάνισε δύο μεγάλα όπλα που του έφεραν την πρόκριση. Το ένα έχει να κάνει με ομαδική λειτουργία και το δεύτερο με ατομική ποιότητα. Το Τριφύλλι περιόρισε αμυντικά την Πλζεν και στα δύο ματς. Στο ΟΑΚΑ οι Τσέχοι δεν ξεπέρασαν τα 0.82xGoals ενώ στην έδρα τους και με παίκτη παραπάνω έμειναν στο 0.74xGoals.

Επί της ουσίας σε 210 αγωνιστικά λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις, η άμυνα των ''πρασίνων'' επέτρεψε τρεις-τέσσερις σημαντικής αξίας τελικές, αφήνοντας τον αντίπαλο να σουτάρει κατά κύριο λόγο από απόσταση.

Πρόκριση χωρίς γκολ είναι δύσκολο να προκύψει και ο Παναθηναϊκός βρήκε τον Aνδρέα Τεττέη σε... beast mode. Φοβερή κεφαλιά στο πρώτο γκολ, δική του ενέργεια στο δεύτερο, επίσης μεγάλη ενέργεια και στο τρίτο τέρμα, καθώς από εκείνον ξεκινά η συνεργασία με τον Ταμπόρδα, κερδίζοντας την κεφαλιά.

Η στόχευση στο γκολ

Από το ξεκίνημα του ματς στη Τσεχία, η Πλζεν πίεζε τον Παναθηναϊκό στο χτίσιμο των επιθέσεών του, με ένα man to man. Έχοντας έναν παίκτη στη κορυφή της επίθεσης που μπορεί να κατεβάσει μπάλες, να νικήσει εναέριες μονομαχίες και να παίξει με πλάτη, η εντολή ήταν ξεκάθαρη.

Είτε αρέσει στο μάτι είτε δεν αρέσει, μικρή σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει αν λειτούργησε. Και λειτούργησε.

Εξάλλου αυτό το 3vs3(Ζαρουρί, Τεττέη, Ταμπόρδα) ψηλά στο γήπεδο, όταν ο σέντερ φορ σου είναι ο Τεττέη, έμοιαζε ως μία καλή στόχευση και ήταν. Στη φάση του 1-0, ο Έλληνας στράικερ πήρε την κεφαλιά, ο Ταμπόρδα τράβηξε τους δύο παίκτες πάνω του, άνοιξε τον χώρο και με το τακουνάκι έφτιαξε το τετ α τετ που έφερε το γκολ.

Ο σούπερ ήρωας της επίθεσης και το μυθικό ματς Ίνγκασον και Κάτρη

H πρόκριση είχε και πρωταγωνιστές. Αρκετούς. Ας σταθούμε στους τρεις που λίγο περισσότερο έκαναν την διαφορά. Στον Ανδρέα Τεττέη, στον Ίνγκι Ίνγκασον και στον Γιώργο Κάτρη.

Ο Έλληνας φορ έκανε ξανά τα πάντα και τα έκανε πάρα πολύ καλά. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας:

1 γκολ

3 τελικές

0.41xGoals

16/20 πάσες

4 επιτυχημένες ντρίμπλες

Από κει και πέρα, ο Ίνγκασον έκανε ακόμη μια ηγετική εμφάνιση, τελειώνοντας το ματς με:

25 επανακτήσεις

11 κοψίματα

8/10 εναέριες μονομαχίες

10/12 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες

Όσον αφορά τον Κάτρη: