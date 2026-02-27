Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε για ακόμη μία φορά όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και το έκανε με τον τρόπο ου τείνει να γίνει το σήμα κατατεθέν του μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Μία πρόκριση που φάνταζε πιθανή, ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να της δώσει επικό χαρακτήρα. Εκεί που πήγε στο πρώτο ημίχρονο νικώντας με 1-0 την Πλζεν μέσα στην έδρα της, κατόρθωσε να δεχθεί την ισοφάριση, να χάσει τον έλεγχο του αγώνα, να πάει αυτός στην παράταση κι εκεί να μείνει με δέκα παίκτες για όλο το δεύτερο μέρος, να μην εκμεταλλευτεί την απόκρουση του Λαφόν στο πρώτο πέναλτι και τελικά να είναι εκείνος που θα περάσει στην επόμενη φάση.

Και να το κάνει για ακόμη μια φορά μέσω της «ρώσικης ρουλέτας» που δείχνει σαν εκείνος να έχει βρει κάποιο μυστικό κόλπο και να μην επαφίεται η έκβασή της στην τύχη (στο μεγαλύτερο μέρος της), όπως συμβαίνει κανονικά στην πραγματικότητα.

Άλλωστε ο σοφός λαός λέει σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να πάρει 5, για να μην πω οριακά 5,5, προκρίσεις σε 6 διαδικασίες.

Το έπος του Μπρινιόλι στη Μασσαλία

Το καλοκαίρι του 2023 ξεκίνησε αυτή η παράδοση που έχει χτίσει το «τριφύλλι» στη διαδικασία που οι ομάδες αποφεύγουν όπως ο... διάολος το λιβάνι.

Η πρώτη φορά ήταν ίσως και η δυσκολότερη απ' όλες, αν κρίνουμε από τη δυναμικότητα του αντιπάλου, την έδρα και τα όσα τράβηξε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» πήγαν στη Μασσαλία έχοντας το 1-0 της Λεωφόρου και δεινοπάθησαν πραγματικά στο... φλεγόμενο «Βελοντρόμ». Κατάφεραν όμως με πρωταγωνιστή τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να πάνε το παιχνίδι μέχρι την παράταση και τα πέναλτι, ενώ η Μαρσέιγ έφτασε να έχει σκόρ πρόκρισης με 2-0, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιωαννίδη και μπόρεσαν εκεί λυγίσουν τους Γάλλους χάρη στο πέναλτι που έπιασε ο Μπρινιόλι και τις πέντε εύστοχες εκτελέσεις του «τριφυλλιού».

Η φωτογραφία του τελευταίου εκτελεστή Μλαντένοβιτς να κλείνει τα αυτιά του στον εκκωφαντικό θόρυβο που δημιουργούσαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ είναι εκείνη που έχει μείνει χαραγμένη περισσότερο από κάθε άλλη από κείνη τη βραδιά.

Διαδικασία πέναλτι

1. Γκολ Ιωαννίδη - Γκεντουζί απόκρουση

2. Γκολ Μπερνάρντ - Γκολ Βερετού

3. Γκολ Κλεϊχέισλερ - Γκολ Σαρ

4. Γκολ Παλάσιος - Γκολ Βιτίνια

5. Γκολ Μλαντένοβιτς

Η ειδική αποστολή στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Παναθηναϊκός του Φατίχ Τερίμ κατέβηκε μετά τον ισόπαλο αγώνα της Λεωφόρου να παίξει ένα ματς στο Φάληρο με κάτι παραπάνω από σύνθεση ανάγκης εξαιτίας των πολλών απουσιών που είχε.

Μπορεί να χρειάστηκε να παίξει με σέντερ φορ τον Ακαϊντίν, ο Λοντίγκιν να συνεχίσει με δεμένο κεφάλι, ωστόσο παρά τις όποιες δυσκοκίες κατόρθωσε και πάλι να πάει το ματς στην παράταση κι έπειτα στα πέναλτι όπου και μπόρεσε να βγει νικητής από τη διαδικασία, μετά το χαμένο πέναλτι του Καμαρά με 7-6 κι ενώ λίγο πιο πριν ο Καρβάλιο είχε την ευκαιρία να χαρίσει την πρόκριση στον Ολυμπιακό.

Διαδικασία πέναλτι

1. Αϊτόρ γκολ - Ροντινέι γκολ

2. Ρούμπεν γκολ - Ζέλσον γκολ

3. Αράο γκολ - Γιόβετιτς γκολ

4. Γεντβάι γκολ - Ποντένσε γκολ

5. Μλαντένοβιτς απόκρουση - Καρβάλιο απόκρουση

6. Κώτσιρας γκολ - Βρουσάι γκολ

7. Βαγιαννίδης γκολ - Ορτέγκα γκολ

8. Σένκεφελντ γκολ - Καμαρά άουτ

Τα match ball του Ντραγκόφσκι με τον ΠΑΟΚ

Τον Φλεβάρη του 2024 ήταν η σειρά του Ντραγκόφσκι να πάρει τη μπαγκέτα στα χέρια του, μετά τα όσα έγιναν στο «Γ. Καραϊσκάκης» στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε στον ημιτελικό αυτό του θεσμού έχοντας μία νίκη στο πρώτο ματς με 1-0 μέσα στην Τούμπα.

Βρέθηκε όμως να χάνει 0-1 στο 72' από τον Ζίβκοβιτς, με το ματς να πηγαίνει στην παράταση και με το ένα πόδι εκτός διοργάνωσης όταν ο Κεντζιόρα σκόραρε στο 105' κι έκανε το 0-2.

Τελικά οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση στην τελευταία φάση του αγώνα μ' ένα τρομερό πλασέ στην κίνηση του Λημνιού, που έστειλε το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ανέλαβε δράση ο Ντράγκοφσκι, ο οποίος τρεις φορές που η ομάδα του βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, έπιασε το πέναλτι που θα έδινε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ κι έκανε κάτι πραγματικά μοναδικό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διαδικασία πέναλτι

1. Σπόραρ απόκρουση - Κουλιεράκης γκολ

2. Γερεμέγεφ γκολ - Μουργκ γκολ

3. Μπακασέτας γκολ - Κεντζιόρα γκολ

4. Κώτσιρας γκολ - Μεϊτέ γκολ

5. Μλαντένοβιτς γκολ - Ντεσπόντοφ απόκρουση

6. Λημνιός άουτ - Οζντόεφ απόκρουση

7. Μαντσίνι γκολ - Μάρκος Αντόνιο γκολ

8. Αράο δοκάρι - Ότο απόκρουση

9. Σένκεφελντ γκολ - Σαμάτα άουτ

Η απόδραση της Κρακοβίας

Το φετινό καλοκαίρι γράφτηκε το επόμενο κεφάλαιο. Οι «πράσινοι» έμειναν στο 0-0 στο ΟΑΚΑ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, μία αντίπαλο ιδιαίτερα ποιοτική κι έπρεπε να πάνε στην Κρακοβία, στην έδρα των Ουκρανών θεωρητικά, και να διεκδικήσουν την πρόκριση.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια έκαναν πραγματική κατάθεση ψυχής για να αντιμετωπίσουν την «αρμάδα» του Αρντά Τουράν, που είχε πολύ καλές μονάδες και πολλή ποιότητα με τη μπάλα στα πόδια της.

Μπορεί το «τριφύλλι» να βρέθηκε με παίκτη παραπάνω στο 82ο λεπτό, όταν ο Οτσερέτκο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, ωστόσο λίγα λεπτά μετά γλίτωσε από του... χάρου τα δόντια με τον Νέβερτον να σημαδεύει εξ' επαφής το δοκάρι της εστίας του Ντραγκόφσκι.

Η αριθμητική διαφορά δεν έκανε εμφανή την παρουσία της, αφού η Σαχτάρ έπαιζε αρκετά καλά για να την κρύβει και να συνεχίσει να έχει τον έλεγχο.

Τελικά το ματς κατέληξε στα πέναλτι, όπου όταν έχεις τον «Ντράγκο» αντίπαλο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σου.

Ο Παναθηναϊκός άφησε την πρώτη ευκαιρία με το δοκάρι του Ναζαρίνα για να πάρει προβάδισμα στη διαδικασία ανεκμετάλλευτη και χρειάστηκε δύο αποκρούσεις του Πολωνού κίπερ στο 4ο και το 5ο πέναλτι προκειμένου να λυγίσει τους Ουκρανούς.

Η διαδικασία των πέναλτι

1. Ναζαρίνα Δοκάρι - Ιωαννίδης Γκολ

2. Τομπίας Γκολ - Γερεμέγεφ Γκολ

3. Μπονταρένκο Γκολ - Σιώπης Απέκρουση

4. Νέβερτον Γκολ - Τσιριβέγια Γκολ

5. Κάουα Ελίας Απόκρουση - Ζαρουρί Άουτ

6. Πέδρο Ενρίκε Απόκρουση - Μαντσίνι γκολ

Η άλωση του Πλζεν

Τα είπαμε και πριν όμως ας τα πούμε άλλη μια φορά εν τάχει για να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τι συνέβη. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Πίλσεν έχοντας χάσει τη νίκη στο ΟΑΚΑ από ένα σουτ του Λάντρα στο φινάλε, βρήκε γκολ νωρίς με τη μαγική συνεργασία των Ταμπόρδα και Τεττέη κι έπειτα κόντεψε να τα διαλύσει όλα.

Γκολ ισοφάρισης από λάθος του Λαφόν στο 61', απώλεια συγκέντρωσης και πίεση από τους Τσέχους, παράταση, αποβολή του νεοεισελθόντος Ερνάντεθ λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους αυτής, μεγάλη ευκαιρία χαμένη με τον Πελίστρι πριν το τέλος αυτής.

Σαν να μην έφτανε αυτό το πρώτο πέναλτι που έπιασε ο Λαφόν το πέταξε στα σκουπίδια ο Καλάμπρια. Παρ' όλα αυτά το «τριφύλλι» μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την άστοχη εκτέλεση του Σουαρέ και να πάρει τη διαδικασία με τελευταίο εκτελεστή τον Πάντοβιτς.

Η διαδικασία των πέναλτι

1. Μέμιτς απόκρουση - Καλάμπρια απόκρουση

2. Χροσόφσκι γκολ - Πελίστρι γκολ

3. Βισίνσκι γκολ - Τζούρισιτς γκολ

4. Σουαρέ άουτ - Σφιντέρσκι γκολ

5. Βαλέντα γκολ - Πάντοβιτς γκολ

Το «βασανιστήριο» του Άμστερνταμ

Το μοναδικό «μελανό» σημείο στις έξι διαδικασίες που αναφέραμε. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Άμστερνταμ ως το μεγάλο αουτσάιντερ μετά την εντός έδρας ήττα του με 1-0-0 στο ΟΑΚΑ.

Βρήκε όμως το γκολ με τον νεοαποκτηθέντα τότε Τετέ και μπόρεσε έτσι να στείλει το ματς στην παράταση κι έπειτα στα πέναλτι. Εκεί έπειτα από μία ατελείωτη διαδικασία με 34 εκτελέσεις, όπου έγιναν πραγματικά τα πάντα, οι «πράσινοι» γνώρισαν τον αποκλεισμό.

Ακόμη κι αυτή τη μοναδική φορά που έχασαν στη... ρώσικη ρουλέτα, για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να ματώσει ο «Αίαντας» για να καταφέρει να νικήσει το «τριφύλλι» στο ίδιο του το παιχνίδι, όπως έχει καταλήξει η διαδικασία αυτή.

Η διαδικασία των πέναλτι

1. Μαντσίνι απόκρουση - Μπεργκβάιν γκολ

2. Γερεμέγεφ γκολ - Φαν ντε Μπούμεν γκολ

3. Τετέ γκολ - Γκοντς γκολ

4. Γεντάι γκολ - Τέιλορ γκολ

5. Μλαντένοβιτς γκολ - Μπρόμπι απόκρουση

6. Βιλένα γκολ - Χέντερσον γκολ

7. Μαξίμοβιτς απόκρουση - Τραορέ άουτ

8. Ίνγκασον απόκρουση - Μπάας απόκρουση

9. Βαγιαννίδης γκολ - Γκάι γκολ

10. Ζέκα γκολ - Σούταλο γκολ

11. Ντραγκόφκσι γκολ - Πασβίρ γκολ

12. Μαντσίνι γκολ - Μπεργκβάιν γκολ

13. Γερεμέγεφ γκολ - Φαν ντε Μπούμεν γκολ

14. Τετέ γκολ - Γκοντς γκολ

15. Γεντβάι γκολ - Τέιλορ γκολ

16. Μλαντένοβιτς απόκρουση - Μπρόμπι άουτ

17. Βιλένα απόκρουση - Γκάι γκολ