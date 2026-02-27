Τρεις κληρώσεις, δύο ελληνικές ομάδες, ένα… μπαλάκι!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τη σημερινή κλήρωση στη Νιόν για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, που θα μάθουν τα πάντα μέχρι το… τέλος!

Με τρεις ομάδες, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη, ήταν παρούσα η Ελλάδα στις πρώτες δύο κληρώσεις της εφετινής σεζόν στις 17 και 18 Ιουνίου (ο Ολυμπιακός απείχε από τα καλοκαιρινά προκριματικά και ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε πρώτη φορά για τον τρίτο προκριματικό), με δύο ομάδες (Παναθηναϊκό και ΑΕΚ) θα εκπροσωπηθεί και στο τελευταίο ραντεβού κληρώσεων στα γραφεία της UEFA στη Νιόν…

Με βάση το προκαθορισμένο μπράκετ στις τρεις διοργανώσεις, μετά τις σημερινές κληρώσεις θα έχει σχηματιστεί το μονοπάτι των ομάδων μέχρι το τέλος!

Δύο ομάδες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, αλλά θα υπάρχει μόνο ένα ελληνικό μπαλάκι, αυτό της ΑΕΚ μαζί με τις υπόλοιπες επτά ομάδες του top-8 του Conference League, αφού ο Παναθηναϊκός, χωρίς δικό του… μπαλάκι, θα περιμένει απλώς το πως θα τοποθετηθούν στο ταμπλό του Europa League, η τρίτη και η τέταρτη ομάδα της League Phase, δηλαδή η Μίντιλαντ και η Μπέτις!

Όποια ομάδα βγει πρώτη από τη γυάλα με αυτές τις δύο ομάδες θα πάει στην ασημί πλευρά του ταμπλό και θα βρει τον ήδη τοποθετημένο Παναθηναϊκό και εκείνη που θα βγει δεύτερη θα πάθει αυτόματα στην δεξιά (πορτοκαλί) πλευρά του ταμπλό για να συναντήσει στη φάση των 16 την Νότιγχαμ Φόρεστ!

Η κλήρωση του Europa League είναι προγραμματισμένη για τις δύο το μεσημέρι ώρα Ελλάδας και στην ουσία αφορά, όπως και για το Conference, τις οχτώ ομάδες, που δεν μετείχαν στην ενδιάμεση φάση των πλέι-οφ.

Με το τέλος της κλήρωσης οχτώ ομάδες θα βρίσκονται στην αριστερή (ασημί) πλευρά του ταμπλό, στην οποία έχει τοποθετηθεί από τα τέλη Ιανουαρίου και ο Παναθηναϊκός, και οι άλλες οχτώ στη δεξιά (πορτοκαλί) πλευρά.

Ο Παναθηναϊκός στην αριστερή πλευρά του πίνακα έχει ήδη μαζί του την Φερεντσβάρος, τη Γκενκ και τη Θέλτα. Κατά σειρά η κλήρωση θα στείλει αριστερά και δεξιά (ανάλογα με το ποια ομάδα θα βγαίνει πρώτη από τις τέσσερις γυάλες) την 7η στη League Phase Φράιμπουργκ ή την 8η Ρόμα, την 5η Πόρτο ή την 6η Μπράγκα, την 3η Μίντιλαντ ή την 4η Μπέτις (σε Παναθηναϊκό ή Νότιγχαμ) και την 1η Λιόν ή τη 2η Άστον Βίλα.

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει από τώρα ότι όσο μακριά κι αν φτάσει αρχής γενομένης από τους 16 (αλλά και στους 8 και στους 4) θα παίζει το πρώτο του παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και τη ρεβάνς εκτός έδρας!

Η ΑΕΚ μαθαίνει και αντίπαλο αλλά και πλευρά στο ταμπλό!

Η ΑΕΚ έχει να μάθει σήμερα στην κλήρωση του Conference League, που είναι προγραμματισμένη στις τρεις το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, περισσότερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό! Και αυτό γιατί εκτός από το Αλκμάαρ ή Τσέλιε, θα μάθει και σε ποια πλευρά του ταμπλό της διοργάνωσης θα τοποθετηθεί!

Αν βγει πρώτη από τη γυάλα, στην οποία το δικό της μπαλάκι θα είναι μαζί με αυτό της 4ης στη League Phase, Σπάρτα Πράγας, θα πάει αριστερά στην ασημί πλευρά του ταμπλό και θα βρει την Αλκμααρ, αν βγει δεύτερη, τότε η Σπάρτα Πράγας θα πάει αριστερά και εκείνη δεξιά, στην πράσινη πλευρά του ταμπλό, και θα βρει την Τσέλιε.

Από την κλήρωση του περασμένου Ιανουαρίου είναι γεγονός ότι η αριστερή πλευρά του ταμπλό έχει… βαρύνει πιο πολύ, γιατί εκεί έχουν ήδη τοποθετηθεί η Λεχ Πόζναν, η Αλκμααρ, η Κρίσταλ Πάλας και η Φιορεντίνα, ενώ στην πράσινη βρίσκονται ήδη Σάμσπουνσπορ, Τσέλιε, Σίγκμα Όλομουτς και Ριέκα…

Όλα βεβαίως θα κριθούν από τη σημερινή τοποθέτηση των ομάδων του top-8 της διοργάνωσης αρχής γενομένης με τις ομάδες 7-8, που ήταν η Μάιντς και η ΑΕΚ Λάρνακας. Οποια βγαίνει πρώτη θα πηγαίνει αριστερά και η δεύτερη δεξιά!

Θα ακολουθήσουν η 5η Ράγιο Βαγιεκάνο με την 6η Σαχτάρ (μία από τις δύο, αν προκριθούν θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ, αν και εκείνη βεβαίως περάσει από τους 16), η 3η ΑΕΚ με την 4η Σπάρτα Πράγας και η 1η Στρασμπούρ με την 2η Ρακόφ.

Εδώ φαίνεται και η καθοριστική αξία της σημερινής κλήρωσης ειδικά για το Conference αφού αν εξαιρεθεί το ισορροπημένο δίδυμο ΑΕΚ/Σπάρτα Πράγας τα υπόλοιπα τρία δίδυμα μπορούν να καθορίσουν αποφασιστικά τις δύο πλευρές του ταμπλό.

Ειδικά αν για παράδειγμα μαζί με την Κρίσταλ Πάλας και τη Φιορεντίνα στην αριστερή πλευρά του ταμπλό πάνε και οι Ράγιο, Μάιντς και Στρασμπούρ και έρθουν δεξιά Σαχτάρ, ΑΕΚ Λάρνακας και Ρακόφ.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το αν η ΑΕΚ θα πάει αριστερά ή δεξιά δεν θα αφορά μόνο το δίλημμα Αλκμααρ ή Τσέλιε, αλλά και ένα συνολικά βατό μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Λειψίας…

Είναι ξεκάθαρο ότι οι ομάδες της αριστερής ή της δεξιάς πλευράς του ταμπλό, όπως και στο Europa, δεν γίνεται να συναντηθούν παρά μόνο στον τελικό!

Η ΑΕΚ γνωρίζει από τώρα ότι και στους 16 αλλά και στους 8, αν καταφέρει να προκριθεί, θα έχει τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ αντίθετα στον ημιτελικό, αν φτάσει τόσο μακριά, θα έχει το πρώτο ματς στην έδρα της και εκτός έδρας τη ρεβάνς!

Οι ημερομηνίες μέχρι το τέλος

Οι ημερομηνίες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είναι οι ίδιες μέχρι το τέλος, εκτός από την ημερομηνία του… τελικού! Οι αγώνες της φάσης των 16 είναι 12 και 19 Μαρτίου, για τους 8 είναι 9 και 16 Απριλίου και οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 30 Απριλίου και 7 Μαΐου.

Ο τελικός του Europa League είναι προγραμματισμένος την Τετάρτη 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη και του Conference League, μία εβδομάδα μετά, την Τετάρτη 27 Μαΐου στη Λειψία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων για τη φάση των 16 και για τις δύο διοργανώσεις θα γίνουν γνωστά μέχρι σήμερα αργά το απόγευμα και στις 20 Μαρτίου θα ανακοινωθεί το αντίστοιχο πλάνο για τους οχτώ και τους ημιτελικούς.

Στους 16 και στους 8 υπάρχουν οι δύο γνωστές ώρες έναρξης (19.45 και 20.00 ώρα Ελλάδας), ενώ οι τέσσερις ημιτελικοί θα ξεκινήσουν στις δέκα το βράδυ ώρα Ελλάδας.