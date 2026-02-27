Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Θέλτα - ΠΑΟΚ 1-0.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στο Βίγκο με εννέα απουσίες και με την ήττα με 2-1 στην πλάτη από το πρώτο ματς στην Τούμπα. Στη Γαλικία προστέθηκε και ο Μύθου, που ταλαιπωρείται από ίωση. Ηττήθηκε, λοιπόν, 1-0 και στην έδρα της Θέλτα και είπε αντίο στο φετινό Europa League.

Χωρίς τον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς και τους τραυματίες Κωνσταντέλια, Μεϊτέ, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Παβλένκα, Ιβανούσετς, Λόβρεν, ο Δικέφαλος δεν μπορούσε να απειλήσει όσο θα ήθελε την αντίπαλό του κι έκτη ομάδα, προς το παρόν, της φετινής La Liga.

Με δεκάρι τον Μπιάνκο κι εξτρέμ τους Σάντσες, Χατσίδη, ο ΠΑΟΚ το πήγε μέχρι εκεί που μπορούσε. Στο 63' σε μία ανύποπτη στιγμή, δέχθηκε το 1-0 σε θαυμάσιο πλασέ του Σβέντμπεργκ και ήταν αδύνατο να βρει στη συνέχεια δύο γκολ, αγωνιζόμενος προς το τέλος με τον Τέιλορ αριστερό εξτρέμ...

Τα highlights του αγώνα