Ο ΠΑΟΚ έφυγε από το Europa League με έσοδα 15 εκατ. ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρεθεί στους «16» του Europa League. Αποκλείστηκε από την ποιοτική Θέλτα, πληρώνοντας και τις πολλές απουσίες.

Οι Θεσσαλονικείς είπαν αντίο στη διοργάνωση, έχοντας εξασφαλίσει έσοδα λίγο πάνω από τα 15 εκατ. ευρώ. Η πρόκριση που δεν ήρθε θα έβαζε στα ταμεία τους ακόμα 1.750.000 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται φυσικά χρήματα από εισιτήρια.

Ο «πυλώνας αξίας» (value pillar)

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη League Phase έχοντας ήδη 4,31 εκατ. ευρώ, όπως και οι υπόλοιπες 35 ομάδες που μετείχαν στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. Το ποσό αυτό αποτελεί τη βασική οικονομική αφετηρία που χορηγεί η UEFA σε όλες τις ομάδες της League Phase. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα χρήματα που ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει από τις δύο προκριματικές φάσεις, απέναντι σε Βόλφσμπεργκερ και Ριέκα, τα οποία και ανέρχονται συνολικά σε 180.000 ευρώ. Η UEFA χρησιμοποιεί τον όρο «value pillar» για να περιγράψει το σύστημα κατανομής των χρημάτων στις ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τα έσοδα του πυλώνα αξίας προέρχονται από δύο κύριες πηγές: Το ευρωπαϊκό μέρος (73%), που αφορά τις αγορές εντός της δικαιοδοσίας της UEFA. Το μη ευρωπαϊκό μέρος (27%), που αφορά τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Για τον υπολογισμό του μεριδίου κάθε ομάδας, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές θέσεις των 36 ομάδων της League Phase, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:

Ευρωπαϊκό μέρος

Για το ευρωπαϊκό σκέλος υπολογίζονται δύο παράμετροι: Η θέση κάθε ομάδας στο market pool (τα τηλεοπτικά δικαιώματα). Η θέση της στην κατάταξη της UEFA (ranking των τελευταίων 5 ετών). Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται: στη 17η θέση στη λίστα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και στη 14η θέση στην πενταετή κατάταξη της UEFA. Από τον συνδυασμό αυτών των δύο παραμέτρων προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ κατατάσσεται 12ος στο ευρωπαϊκό μέρος του value pillar.

Μη ευρωπαϊκό μέρος

Για το μη ευρωπαϊκό σκέλος, η κατάταξη προκύπτει αποκλειστικά από τη δεκαετή βαθμολογία UEFA. Σε αυτήν, ο ΠΑΟΚ είχε τη 15η θέση ανάμεσα στις 36 ομάδες.

Το σύστημα των «μετοχών»

Η UEFA κατανέμει τα έσοδα μέσω ενός συστήματος μετοχών. Η 36η ομάδα λαμβάνει 1 μετοχή, η 35η 2 και ούτω καθεξής, μέχρι την πρώτη που παίρνει 36 μετοχές. Συνολικά, μοιράζονται 666 μετοχές. Για το ευρωπαϊκό μέρος (73%), κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 217.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, ως 12ος, λαμβάνει 25 μετοχές, δηλαδή 5.425.000 ευρώ. Για το μη ευρωπαϊκό μέρος (27%), κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 80.000 ευρώ. Ως 15ος, ο ΠΑΟΚ λαμβάνει 22 μετοχές, δηλαδή 1.760.000 ευρώ. Συνολικά, ο Δικέφαλος θα εισπράξει από τον πυλώνα αξίας 7.185.000 ευρώ.

Με το ίδιο σύστημα μετοχών, οι ομάδες λαμβάνουν επιπλέον χρηματικά έπαθλα ανάλογα με τη θέση τους μετά τις οκτώ αγωνιστικές της League Phase. Κάθε «μετοχή απόδοσης» αντιστοιχεί σε 75.000 ευρώ, επομένως ακόμα και ο τελευταίος εξασφάλισε τουλάχιστον αυτό το ποσό.

Τα εγγυημένα έσοδα

Προκριματικά 180.000

Συμμετοχή στη League Phase 4.310.000

Έσοδα από value pillar 7.185.000

Βαθμοί 1.800.000

Playoffs 300.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 20Χ75.000: 1.500.000

Σύνολο εγγυημένων εσόδων 15.275.000

Τα μπόνους στο Europa League

Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€

Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού

Νίκη στον όμιλο: 450.000€

Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€

Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€

Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€

Παρουσία στα playoffs: 300.000€

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€

Κατάκτηση τροπαίου: +6.000.000€