Στο Balaidos ολοκληρώθηκε το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ. Η Θέλτα επικράτησε και στη ρεβάνς του ακίνδυνου, αλλά και με απουσίες, Δικεφάλου με 1-0 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε το Europa League στο Βίγκο, ολοκληρώνοντας μια ευρωπαϊκή σειρά αγώνων στην οποία στάθηκε ανταγωνιστικός, αλλά πλήρωσε ακριβά τη λεπτομέρεια που σε αυτό το επίπεδο κάνει πάντα τη διαφορά: το γκολ που αλλάζει τη συνθήκη ενός παιχνιδιού.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο «Balaidos» για να παλέψει, γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του, ενώ και οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν πλέον περιορισμένες.

Τα… κουκιά ήταν μετρημένα απέναντι σε μια Θέλτα σχεδόν πλήρη, με μοναδικά προβλήματα τους Σοτέλο και Ντουράν. Δεκαοχτώ ποδοσφαιριστές και οι δύο νεαροί τερματοφύλακες.

Ο Τσιφτσής βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Χωρίς καθαρό «δεκάρι», ο Λουτσέσκου πήγε σε σχήμα με τρεις χαφ, με τον Οζντόεφ να πλαισιώνεται από Ζαφείρη και Μπιάνκο, ο οποίος επιστρέφει στην ενδεκάδα και ήταν πιο μπροστά από τους δύο άλλους χαφ σε ρόλο «δεκαριού».

Στα άκρα, ο Χατσίδης ήταν ο μοναδικός καθαρός εξτρέμ και ξεκίνησε στα αριστερά, με τον Χόρχε Σάντσες να προωθείται στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενώ στην κορυφή ήταν ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Από πλευράς Θέλτα, ο Κλαούντιο Χιράλδες δεν άλλαξε πολλά σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας, με τον Μινγκέθα να μένει στον πάγκο. Ο Ράντου παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντρίγκες, Στάρφελτ Αλόνσο και Καρέιρα στην άμυνα, τον Βεσίνο μπροστά τους σε ρόλο «εξαριού», Άσπας, Μορίμπα στον άξονα, τους Ρουέδα και Σβέντμπεργκ στα άκρα, ενώ ο Μπόρχα Ιγκλέσιας ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΠΑΟΚ στάθηκε σωστά, είχε τις στιγμές του

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι χωρίς διάθεση να περιμένει τη Θέλτα και μόλις στο 3ο λεπτό κατέγραψε την πρώτη μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης. Από στατική φάση, ο Μιχαηλίδης πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνά περίπου ένα μέτρο δίπλα από το δοκάρι του Ράντου.

Ο «Δικέφαλος» στάθηκε καλά στο πρώτο μισό του αγώνα, έλεγξε τους χώρους και δημιούργησε προϋποθέσεις, χωρίς όμως να βρει το γκολ που έψαχνε. Στα πρώτα λεπτά η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε σωστή αμυντική συμπεριφορά. Οι γραμμές έμεναν κοντά, οι χώροι έκλειναν γρήγορα έξω από την περιοχή του Τσιφτσή και η Θέλτα δυσκολευόταν να βρει καθαρούς διαδρόμους.

Στο 16’ ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά από στατική μπάλα. Ο Ζαφείρης εκτέλεσε, ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά, με τον Ράντου να βρίσκει όσο χρειάστηκε την μπάλα και να τη στέλνει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δύο καλές στιγμές για τον Δικέφαλο από παρόμοια κατάσταση, δείγμα της στόχευσης στο παιχνίδι.

Η Θέλτα χρειάστηκε να φτάσει στο 28’ για να δημιουργήσει την πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία. Ο Άσπας γύρισε από δεξιά και ο Βεσίνο, από το ύψος του πέναλτι, σούταρε άουτ, περίπου ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή. Η κατοχή έγερνε προς τους γηπεδούχους (60%-40%), χωρίς όμως να μεταφράζεται σε καθαρή πίεση.

Ο Μιχαηλίδης είχε κομβική παρουσία στα μετόπισθεν, με σημαντική παρέμβαση στο 32’, όταν έδιωξε σε κόρνερ μετά από ακόμη μία προσπάθεια που ξεκίνησε από την ποιότητα του Ιάγο Άσπας.

Στο 42’ ο ΠΑΟΚ άγγιξε ξανά το γκολ. Εκτέλεση φάουλ του Ζαφείρη, νέα κεφαλιά του Μιχαηλίδη και ο Ράντου μπλόκαρε πριν προλάβει ο Γιακουμάκης να μπει στη φάση. Ο Έλληνας μέσος ήταν παντού στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας ένταση και ισορροπία στο παιχνίδι των «ασπρόμαυρων».

Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Μπιάνκο έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, όμως ο Καρέιρα πρόλαβε τον Σάντσες πριν εκτελέσει.

Το γκολ που άλλαξε την ισορροπία

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο γνωρίζοντας πως χρειαζόταν υπομονή και καθαρό μυαλό για να κρατήσει το ματς «ζωντανό», όμως η Θέλτα ήταν εκείνη που άρχισε να ανεβάζει σταδιακά την ένταση και να πιέζει περισσότερο στον άξονα.

Στο 50’ οι Ισπανοί άγγιξαν το γκολ, όταν μετά από γρήγορη ανάπτυξη ο Μπόρχα Ιγκλέσιας βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης, όμως ο Τσιφτσής αντέδρασε εξαιρετικά, κρατώντας όρθιο τον ΠΑΟΚ με δύσκολη επέμβαση.

Η φάση αυτή λειτούργησε σαν προειδοποίηση. Καμπανάκι. Η Θέλτα άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο και στο 63’ βρήκε τη στιγμή που έψαχνε. Σε μια φάση όπου χάθηκε η αμυντική ισορροπία του ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα επέλεξε να παίξει προς τα πίσω αντί να καθαρίσει τη φάση μπροστά, η μπάλα χάθηκε και οι γηπεδούχοι τιμώρησαν άμεσα το λάθος.

Ο Σβέντμπεργκ, με ποιότητα και ψυχραιμία, τελείωσε τη φάση με πλασέ για το 1-0, συνεχίζοντας να αποτελεί τον «δήμιο» του Δικεφάλου. Ο 22χρονος Σουηδός εξτρέμ είχε ήδη σκοράρει δύο φορές απέναντι στον ΠΑΟΚ στη League Phase — το 3-1 στο προηγούμενο ματς και το 0-2 στην Τούμπα — προσθέτοντας ακόμη ένα καθοριστικό γκολ στη σειρά των αναμετρήσεων.

Σε εκείνο το σημείο το παιχνίδι άλλαξε εντελώς εικόνα. Ο ΠΑΟΚ πλέον χρειαζόταν δύο γκολ για να στείλει τη μάχη στην παράταση, κάτι που δεν έδειχνε εύκολο με βάση τη ροή του αγώνα και την ψυχολογία που είχε διαμορφωθεί.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου στο 74’ πέρασε τον Τέιλορ αντί του Χατσίδη, γεμίζοντας τις πλευρές με… τέσσερα μπακ: δεξιά Κένι και Σάντσες, αριστερά Μπάμπα και Τέιλορ. Μια επιλογή που θύμισε το ματς με τη Γάνδη το 2022, όταν ο ΠΑΟΚ είχε ρισκάρει αντίστοιχα και τελικά είχε βρει τον δρόμο προς την πρόκριση

MVP: Ο 22χρονος Σβέντμπεργκ με τρία γκολ σε ισάριθμα ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ έκανε και απόψε τη διαφορά.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Χρήστο Ζαφείρη. Η καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Σάντσες ως δεξί εξτρέμ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Λίγα πράγματα από τον Οζντόεφ.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Μπάμπα δεν είχε καθαρό μυαλό για να καθαρίσει τη φάση, να βγάλει σωστά την μπάλα πριν προκύψει το γκολ της Θέλτα

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, με ιταλική ομάδα και στο VAR δεν είχε κανένα πρόβλημα και καμία δύσκολη φάση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Με δέκα σημαντικές απουσίες και περιορισμένες επιλογές, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου παρουσιάστηκε οργανωμένη, πειθαρχημένη, αυτό που δεν βρήκε ποτέ, όμως, ήταν το ένα γκολ. Εκείνο που θα άλλαζε την ψυχολογία, θα μετέφερε το άγχος στους Ισπανούς. Το γκολ του Σβέντμπεργκ ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρόκριση, γιατί από εκείνο το σημείο και μετά ο Δικέφαλος κυνηγούσε ένα σχεδόν τέλειο σενάριο ανατροπής.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλντεθ): Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Στάρφλετ, Αλόνσο (89’ Ντομίγκεθ), Καρέιρα, Βεσίνο, Άσπας (67’ Γιούτγκλα), Μορίμπα (46’ Ρομάν), Ρουέδα, Σβέντμπεργκ (77’ Ελ Αμπντελαουί), Μπόρχα Ιγκλέσιας (77’ Φερ Λόπεθ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσίφτσης, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Σάντσες, Μπιάνκο (64’ Καμαρά), Χατσίδης (74’ Τέιλορ), Γιακουμάκης (80’ Γερεμέγεφ)