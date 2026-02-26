Μπενίτεθ: «Μίλησε η θέληση των παικτών, είμαστε σκληρή ομάδα»

Στη θέληση των παικτών του Παναθηναϊκού και στη «σκληράδα» της ομάδας του εστίασε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση του Τριφυλλιού επί της Βικτόρια Πλζεν.

Μετά την εκπληκτική πρόκριση του Παναθηναϊκού στα πέναλτι επί της Βικτόρια Πλζεν, ο Ράφα Μπενίτεθ είπε αναλυτικά...

Για το αν είναι μεγαλύτερη βραδιά του στον πάγκο του Παναθηναϊκού κι αν μπορεί να είναι αυτή η πρόκριση το turning point: «Έτσι ελπίζω. Είδατε τον χαρακτήρα και την αφοσίωση κάθε παίκτη. Όλοι δούλεψαν σκληρά για την ομάδα. Το ομαδικό πνεύμα ήταν καλό. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές από αντεπιθέσεις, αλλά το βασικό ήταν το ομαδικό πνεύμα πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε για το μέλλον».

Για τη δουλειά που έγινε για το απαιτητικό αυτό παιχνίδι: «Είχαμε ένα σχέδιο που αρχικά πήγε καλά. Μετά είχαμε θέματα. Έπρεπε να προσαρμοστούμε και οι παίκτες το κατάφεραν σιγά σιγά, Στο τέλος περισσότερο από τις τακτικές μέτρησε η θέλησή τους. Σε όλους μπράβο, λίγα παραπάνω στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων για τον Λαφόν, που τα πήγε καλά στην διαδικασία των πέναλτι».

Για το αν αισθάνεται δικαιωμένος για τις επιλογές του: «Προσπαθείς να καταστρώσεις ένα σχέδιο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία αν οι παίκτες δεν το ακολουθήσουν. Παίκτες με διαφορετικά στοιχεία από τις θέσεις που αγωνίστηκαν και αυτό ήταν αποτέλεσμα του ότι ξέραμε πολύ καλά τι θέλαμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε τον Σφιντέρσκι ως εξτρέμ, τον Τζούρισιτς κεντρικό μέσο, τον Πελίστρι μπακ χαφ».

Για τη διαιτησία και το τι έχει να φοβάται ένας αντίπαλος: «Προτιμώ να μην μιλήσω για τον διαιτητή, περισσότερο από τις τακτικές ''μίλησε'' η θέληση των παικτών. Ήταν μερικές αποφάσεις που δεν μου άρεσαν, αλλά αυτό ήταν. Όταν τελειώνει αυτό το ματς επικεντρώνεσαι στα θετικά και κοιτάς μπροστά. Όσον αφορά για τι πρέπει να φοβούνται οι αντίπαλοί μας είναι ότι είμαστε ομάδα. Μία ομάδα πολύ σκληρή που είναι δύσκολο να την κερδίσουν. Θα επιστρέψουν και κάποιοι παίκτες που δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Έχουμε και κάποια ζητήματα με τους παίκτες που συμπλήρωσαν κάρτες και την αποβολή, που δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο παιχνίδι»